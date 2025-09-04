Terremoto en Canal 13: Director renuncia a su cargo tras ser acusado de compartir noticias falsas y odio

Durante este jueves 4 de septiembre, se dio a conocer que Patricio Góngora Torreblanca, al directorio de Canal 13.

Esta noticia llega después del reportaje de Chilevisión Noticias, el que lo vincula a una cuenta bot (Pajarito Verde). Esta difunde fake news y odio sobre el Gobierno, Evelyn Matthei y Jeanette Jara.

Patricio Góngora renuncia a directorio de Canal 13

Según informó La Cuarta, el periodista y ahora exdirector de Canal 13 señaló: «Tal como le dije a quienes me contactaron, esa cuenta no es mía. Pero optaron por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad»

«Resulta paradójico que las fuentes del reportaje sobre ‘bots’ sean justamente supuestos ‘bots’: fuentes anónimas denunciando a cuentas anónimas, con una persona en las sombras ante la cámara», agregó Patricio Góngora.

Además, indicó: «Que a partir de una denuncia así se quiera establecer un supuesto vínculo que no existe con personas a las que no conozco y se me atribuya la presunta ‘jefatura’ en campañas contra una candidata a la que además aprecio mucho, resulta francamente denigrante».

En este sentido, el exdirector de Canal señaló que «creo en un periodismo responsable y serio, que investiga y publica hechos acreditados y comprobables, no en uno que a partir de conjeturas e indicios saca conclusiones en condicional. Me llama la atención que un reportaje que intenta denunciar el odio anónimo en redes sociales sólo haya alimentado más odio anónimo. Esta vez en mi contra, como en múltiples ocasiones ha afectado a otras personas»

«En ese sentido, no dejaré que esta situación afecte al equipo de profesionales de primer nivel, honesto e independiente, que integran Canal 13. Por esta razón, a partir de este instante he dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución», finalizó.

Por otro lado, desde la señal televisiva valoraron el trabajo que hizo Patricio Góngora Torreblanca en el canal.

«La estación agradece su gestión y el aporte realizado durante el período en que integró el Directorio», señala un comunicado de Canal 13.