«Me daban los mismos personajes» y «no estaba tan feliz»: Querida actriz chilena se sincera sobre su salida de Mega tras más de diez años

Recientemente, en Más de Ti Podcast, la actriz chilena Francisca Imboden habló de su inesperada salida de Mega tras más de diez años en el área dramática del canal.

Recordemos que la intérprete fue partee de destacadas producciones como «Papá a la deriva», «Generación 98» y «Nuevos Amores de Mercado».

Francisca Imboden se sincera sobre su salida de Mega

Con respecto a su salida de Mega, la actriz señaló: «Era como un camino lógico que se venía viendo, hubo un minuto en que teníamos todos contrato, que fue una cosa fascinante»

Además, se refirió a los cambios en la industria. «El medio ha cambiado, los avisajes han cambiado, Internet se ha metido con mucha fuerza, entonces, no es por defender a nadie, pero es real que el panorama es súper distinto», indicó.

En este sentido, Francisca Imboden mencionó que «hay puntos donde no pueden sostener un área dramática (…) Entonces empezaron a haber menos contratos, empezaron a achicarse y cada vez están dejando los más esenciales». Aunque indicó que «esto no significa que no me vayan a llamar a un proyecto».

De todos modos, señaló que «estoy súper agradecida de haber estado 13 años con contrato (…) No lo esperaba, pero también sí lo esperaba porque ya se veía que muchos compañeros ya les habían quitado el contrato».

«Ya no hay área dramática ahí, la producción no la hace el canal, la hace una producción externa, y ellos son los que contratan a los actores (…) entonces había una ambigüedad entre los actores que eran contratados por Mega y los otros», agregó la intérprete.

En este contexto, explicó que «era una diferencia complicada, porque al nivel de pedir derechos sobre ciertas cosas u horarios, eran dos cosas distintas, entonces se volvía un poco mezquino el juego, incluso haber creado un poco de consentimiento incómodo, por supuesto».

Además, Francisca Imboden indicó que no estaba tan feliz en Mega. «Era lógico, está bien, no le hago mucho juicio a la cuestión, no me siento herida (…) pero yo siento que estaba haciendo un poco lo mismo, porque me daban los mismos personajes, eso me estaba achicando (…) para ser súper honesta, no estaba tan feliz», explicó.