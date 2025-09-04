Pamela Díaz impactó tras confesar que se quiere retirar de la farándula y explicar los motivos: «Qué desagradable es»

Recientemente, Pamela Díaz estuvo junto a «Pops» Fiuza en una reciente edición de «Sin Editar». Instancia en la que hablaron sobre cómo es trabajar en farándula.

Todo comenzó debido a que la bailarina y conductora brasileña habló de su regreso a Chile y de trabajos que tuvo antes de retornar. Como, por ejemplo, ser panelista del espacio farandulero ecuatoriano, «Vamos con todo».

«Yo era parte buena, bonita», indicó Pops sobre su papel en el programa. Sin embargo, indicó que «me metí en bastantes problemas, por defender a mis amigos»

Luego, Pamela Díaz, le consultó: «¿Te llamaban para decirte: ‘¿Pero por qué dijiste esto?». A lo que la brasileña respondió que sí.

Ante esto, «La Fiera» señaló: «Qué desagradable es, ¡te lo juro! Yo por eso me quiero retirar».

Las confesiones de Pops y Pamela Díaz sobre su trabajo en farándula

Posteriormente, Pops indicó: «¿Y no te ha pasado que pasa algo con alguien que conoces, le tienes mucho cariño, lo quieres defender…?» . Momento en que la conductora de «Hay que decirlo» la interrumpió y mencionó: «Y no se pueden defender».

«¡No!, hay cosas que no puedes defender. Yo no me met0 en atados: problemas de cada amigo», agregó Pamela Díaz.

En este sentido, Pops Fiuza reveló que se metió en un «problemón por defender a una amiga», con la que ni siquiera es muy cercana. «Hablo con ella a veces, no es tan mi amiga; pero me lo tomé muy a pecho en el momento», indicó.

Además, indicó: «Hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice, porque la gente se puede ofender muchísimo».

Ante esto, Pamela Díaz dio a conocer que debido a los reclamos por parte de rostros del espectáculo «Cambié de teléfono».

Asimismo, la comunicadora indicó: «En general, hace mucho tiempo no hablo mal… un par de comentarios, pero algunos se lo merecen… Pero en general me da la lata pescar el teléfono y que me digan: ‘pucha, Pame, no me defendiste’, ‘pucha, Pame, ¿por qué el panelista dijo eso?’ o ‘¿por qué Nacho (Gutiérrez) dijo esto?’; pero Nacho es así, ¿qué quieren que haga? Es mi compañero».