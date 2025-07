Pamela Díaz revela que reconocida humorista le negó entrevista: “Cuando tenga la plata, me llama”

El éxito del programa web de Pamela Díaz es innegable. A través de su canal de YouTube, La Fiera ha logrado reunir a diversas figuras del espectáculo nacional, protagonizando entrevistas deslenguadas, divertidas y llenas de momentos inolvidables.

Pero no siempre fue así. En una reciente conversación con Daniel Fuenzalida en el programa «El medio día», Pamela reveló que, cuando recién comenzaba con su proyecto digital, no todos estaban dispuestos a apoyarla. De hecho, una conocida humorista se negó tajantemente a participar si no había dinero de por medio.

Recordando los inicios de su canal, Pamela compartió que uno de sus primeros invitados fue el actor Fernando Godoy, quien no dudó ni un segundo en sumarse: “Le conté mi situación, que estaba partiendo con mi canal de YouTube y me dice: ‘Negra, al tiro, ni un problema’. Lo hicimos afuera en la calle y pasaba la gente y todo eso”, relató.

No quiso participar en su programa web

Motivada por ese respaldo, quiso seguir sumando rostros. Así fue como pensó en una destacada comediante que por ese entonces estaba viviendo un gran momento en su carrera. Pero su propuesta no fue bien recibida.

Según contó, su representante fue clara: “Le habló y le dice que ella no da ninguna entrevista a medios digitales ni a ningún programa gratis”.

Pamela, sincera y directa como siempre, intentó convencerla: «No tengo ni uno, estoy recién empezando: ‘Te juro que me va a ir bien, cabezona, te voy a invitar de nuevo y te voy a pagar lo que me pidas, pero necesito que me ayudes ahora’». Sin embargo, la respuesta fue rotunda: no.

“Me dijo que no, que no me iba a dar ninguna entrevista, que cuando tuviera los auspiciadores y la plata que la llamara”, lamentó Pamela Díaz,

Aunque no quiso revelar su nombre, Díaz dejó una advertencia para el futuro: “Se lo voy a decir en su cara cuando la entreviste”.