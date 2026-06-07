07 Jun, 2026. 19:11 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda confirmó precipitaciones para estos días de la semana
Alejandro Sepúlveda, el meteorólogo de Mega, entregó su pronóstico del clima para la próxima semana en Santiago, y anunció el regreso de la lluvia.
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