Actualizan estado de salud de popular influencer chileno que enfrenta grave presente: «Sigan teniéndolo presente en sus pensamientos»

Durante la semana pasada, se dio a conocer que el popular influencer Diego Pánico de 20 años fue ingresado de urgencias a centro médico producto de una trombosis en una de sus piernas.

En dicha ocasión, la encargada de dar la noticia fue su amiga Adriana Barrientos, quien entregó detalles de su estrado y aseguró que se encontraba en riesgo vital en la UTI.

Y según consignó ADN.cl, ahora la modelo se está haciendo cargo de las redes de Diego Pánico y ha estado entregando actualizaciones sobre su estado.

Actualizan situación de Diego Pánico

En la jornada de este domingo se compartió una publicación en el Instagram del influencer que indica: «Les escribimos quienes estamos acompañando a Diego en estos días. Queremos agradecer de corazón a cada mensaje, oración, muestra de cariño y buena energía que han enviado».

«Diego está rodeado del amor de su familia y de sus amigos más cercanos. Cada gesto cuenta y cada palabra de apoyo llega», se añade en el post.

En este sentido, expresaron: «Les pedimos que sigan teniéndolo presente en sus pensamientos y oraciones para que todo salga bien y podamos tenerlo de vuelta con nosotros muy pronto».

Posteriormente, Adriana Barrientos apareció en una historia en el Instagram de Diego Pánico. «Amigos, para los que están escribiendo en la cuenta de Instagram de Diego, la que está recibiendo los mensajes soy yo», explicó.

«Cuando él pueda volver a ocupar el teléfono lo va a hacer y lo va a responder. Gracias a todos por los mensajes de amor y cariño en la foto que publicamos las personas que estamos a cargo de su cuenta», añadió La Leona.

«Les envío un beso y más rato les estaré comentando la situación de Dieguito. Está un poco complicado el tema. Por eso les pido que vayan a dejarle mucho amor y mucho cariño», finalizó Adriana Barrientos.

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