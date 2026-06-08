«Me siento mujer. Nunca me he sentido hombre (…) Desde pequeño me gustaban las cosas femeninas»

Recientemente, Nelson Mauri llegó al videocast, «Caudal» de Daniela Aguilera. Instancia, en la que el exchico Rojo conversó de diversos temas de su vida. Entre ellos, la identidad de género.

Es importante mencionar que hace unos días, el bailarín llamó la atención luego de aparecer con un nuevo look y cabellera larga.

Y en este programa, Nelson Mauri se sinceró y entregó detalles sobre su vida personal y orientación sexual. En este sentido, confesó que nunca se ha «sentido hombre».

Nelson Mauri se sincera

En diálogo con Daniela Aguilera, quien también es locutora de Radio Pudahuel, el bailarín reconoció que «si, me siento mujer».

De todos modos, el exchico Rojo quiso aclarar que «mi orientación sexual es diferente a mi identidad de género».

Además, aseguró que esto es algo que siempre ha sentido y que no se remonta solamente a su adultez. «Nunca me he sentido hombre. Tal vez sí en mi estilo, en mi manera de vestir, pero nunca me he sentido hombre así como en el género masculino», aseguró Nelson Mauri.

«Siempre he tenido un lado más emocional al lado de mis parejas. Creo que siempre he tenido un lado femenino mucho más a flor de piel», añadió.

Asimismo, en esta oportunidad, el bailarín reconoció que siempre sintió el apoyo de su abuela.«Desde pequeño me gustaban las cosas femeninas, me gustaban las Sailor Moon, ir al circo, y no me gustaba ver al domador de leones, sino que me gustaba la trapecista y las bailarinas. Ella me hacía mis trajes».

«Para mi abuela nunca fue tema, nunca me demostró que a ella le fuera un tema», añadió Nelson Mauri.

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