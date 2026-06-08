«No puedo creerlo»: Conoce quién ganó «El Internado» y el millonario premio que se llevó

El reality de Mega, «El Internado» ya llegó su fin. De este modo, ya se definió a la flamante ganadora de la primera versión de este espacio que fusiona competencias deportivas y de cocina.

La decisión fue tomada por el jurado que se compone por el director de la academia Yann Yvin y los chefs Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne.

Los jueces evaluaron a los finalistas y valoraron la evolución que tuvieron desde el inicio del reality.

Es importante mencionar que los participantes que llegaron hasta la final después de ocho meses de competencia son ni más ni menos que Agustina Pontoreiro, Blu Dumay,Tom Brusse, Luis Mateucci y Arenita.

La flamante ganadora de El Internado

La participante que se logró imponer en la gran final del reality de Mega fue ni más ni menos que Blu Dumay, hija de María Alberó.

De este modo, la joven logró obtener un millonario premio de parte del espacio. Se trata de un automóvil cero kilómetro BAIC modelo BJ30 4×4, el que está avaluado en más de $21 millones.

En este sentido, tras conocer que ganó, Blu Dumay se mostró muy contenta y agradecida por el apoyo que recibió en esta etapa. «No puedo creerlo, estoy muy agradecida de todos», mencionó.

Además, añadió: «Gracias a mi familia, a todos mis amigos que me están viendo en todas partes del mundo».

También te podría interesar leer en RadioActiva: «Admito que tengo miedo de lo que dirán las personas»: Américo realizó un potente desahogo en redes sociales y lanzó inesperado anuncio

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google