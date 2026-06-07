«Admito que tengo miedo de lo que dirán las personas»: Américo realizó un potente desahogo en redes sociales y lanzó inesperado anuncio

Este fin de semana, Américo volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir una profunda reflexión sobre el momento personal que atraviesa tras el polémico término de su relación con Yamila Reyna.

La situación ocurre meses después de que la actriz presentara una denuncia por violencia intrafamiliar en su contra, a raíz de un mediático incidente ocurrido en febrero tras una presentación en el Festival Oro Verde.

Posteriormente, en mayo, el cantante fue formalizado y quedó sujeto a medidas cautelares que le impiden acercarse o comunicarse con la denunciante. Además, deberá permanecer con arraigo nacional mientras se desarrolla la investigación.

El desahogo de Américo

En ese contexto, el cantante publicó un extenso video en su cuenta de Instagram, registro que actualmente ya no está disponible. Además, eliminó todas sus publicaciones y anunció que se alejará de las redes sociales.

En el video, Américo comenzó señalando: “Hola, llegamos a Arica. Sé que esperaban una foto con un número uno para terminar el conteo que les presenté esta semana en mis redes y así sabrían finalmente de qué se trata”.

“Elegí hacer un video, siento que es mejor porque yo soy mi única voz. Soy mi única fuente. Todo lo que digo es oficial. He estado en el ejercicio de mirarme en el espejo, no por vanidad, sino que practicando con humildad, reconocer errores y aprender de ellos, desde lo más profundo”, aclaró el cantante.

En la misma reflexión, detalló algunas de las razones que lo llevaron a tomar esta decisión: “Porque he dejado de serle fiel a quien realmente soy y no he sido honesto porque me la pasé trabajando en convertirme en alguien que solo quería ser querido, alguien que no los ofendiera ni defraudara. No quería enojos y eso me convirtió en el perfecto cómplice de mi infelicidad”.

Además, reconoció: “Admito que tengo miedo de lo que dirán las personas que no me importan y que no admiro. Busco constantemente logros para escaparme del fracaso. Busqué la aprobación para ser parte de algo y de algunos. Y la verdad es que ya no encajo donde más quería estar”.

La inesperada decisión que tomó

Más adelante, Américo confirmó su decisión de alejarse de las redes sociales. “Hoy es el día y lugar perfecto donde mi persona se despida de las redes. Comprendí que es una exposición innecesaria que solo alimenta el ego, ese ego que tanto daño hace”, expresó.

También abordó el momento personal que enfrenta: “Necesito dar ese paso, porque estoy atravesando una tormenta como nunca antes había enfrentado, lleno de angustias y ansiedades, de un cansancio que jamás había sentido y una paz que está a punto de acabarse. El amor no causa ni debe causar dolor, me niego a creer que es así”.

Finalmente, el artista cerró con una profunda reflexión personal: “El que no ha logrado amarse bien, soy yo mismo. Y me he dañado, no se imaginan cuánto. Me traicioné al no cumplirme mis últimas promesas y eso sí que me dolió”.

“Vuelvo a casa, con mi tierra y con mi gente. Vuelvo a Arica (…) necesito tiempo, espacio y soledad. Hoy voy a elegirme (…) Estoy seguro que este proceso no solo me rompió, también me despertó y voy a reforzar mi coraje para simplemente querer ser yo, y que no me importe lo que piensen o digan de mí”, concluyó.

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