«Aparte de doloroso, te remueve por completo»: Américo reveló la sensible pérdida de un ser querido en sus redes sociales

Américo ha sido sin duda uno de los artistas más mediáticos en lo que va de este año. El artista tuvo uno de los quiebres más polémicos durante principio de año, con su separación de Yamila Reyna.

Pero en esta ocasión, dejó de lado toda la polémica, e incluso la música, para referirse a un tema sensible: la pérdida de un ser querido.

Américo reveló la sensible pérdida de un ser querido en sus redes sociales

Américo compartió una fotografía en su perfil de Instagram. Junto a ella, compartió un reflexivo escrito en el que reveló su sentir: «Partió de este mundo un joven amigo, de manera muy inesperada y violenta, muy querido y amado por la familia… Y eso aparte de doloroso, te remueve por completo«, escribió de entrada.

«Hoy es un día triste, para pensar, reflexionar, reforzar ideas y decisiones. Entender y abrazar la fragilidad de la vida y la fuerza de la muerte», agregó el cantante.

También, invitó a sus seguidores a demostrar su afecto a sus cercanos: «Y por supuesto abrazar a aquellos que amas y quieres con todas tus fuerzas y decirles sin detenerte todos tus sentimientos«.

«Donde quiera que estés amigo, cuida de los tuyos, y sé libre… Porque aquí te quedas guardado en los corazones de todos aquellos que tuvieron la bendición y alegría de conocerte», cerró Américo.

Rápidamente, su publicación se llenó de comentarios de apoyo de sus fanáticos, los que acompañaron al cantante en su dolor.

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