«No eres capaz de decir ‘te amo'»: Diana Bolocco «encaró» a Cristián Sánchez y expuso su particular conflicto

Diana Bolocco y Cristián Sánchez volvieron a dar que hablar tras un nuevo capítulo de su podcast “Hasta que el podcast nos separe”, donde comparten anécdotas de su relación y su vida en televisión.

En esta ocasión, la animadora reveló una situación íntima que, según contó, ha generado más de un conflicto en la pareja a lo largo de los años.

Diana Bolocco «encaró» a Cristián Sánchez y expuso su particular conflicto

Tras casi dos décadas juntos, Diana Bolocco expuso el tema con humor: «Puedes contarle a la gente, partamos con ese tema, de que tú no eres capaz de decirme ‘amo‘».

La comunicadora explicó que este detalle incluso se refleja en redes sociales: «Tú a veces haces publicaciones de Instagram hablando bien de mí, cosas muy lindas (…) pero terminas siempre tu descripción con un ‘te quiero mucho’«.

Además, aseguró que sus propios seguidores se han dado cuenta de esta situación: «Hay personas que en los comentarios te dicen ‘¿te quiero mucho?’, y te lo cuestionan, como: ‘19 años juntos, 4 hijos en común, 1 hipoteca, sería bueno que le dijeras te amo‘».

Tomándose el tema con humor, Diana Bolocco le lanzó una pregunta directa: «Yo ya estoy acostumbrada, o sea, es una batalla perdida. ¿Cuál es tu problema con la palabra amar?«.

La respuesta de Cristián Sánchez no tardó en llegar: «Encuentro que es como de teleserie venezolana«.

Luego, profundizó en su explicación con un tono distendido: «Quizás tenga un trauma infantil, seguramente mi madre me tuvo ahí viendo teleseries venezolanas y las imágenes que tengo en ese momento quizás me bloquearon esa parte amorosa del ‘te amo’«.

Pese a esto, el animador destacó cómo han logrado entenderse como pareja: «Lo lindo es que tú has sabido comprender que, en el diccionario del amor de Cris, el ‘te amo’ es igual al ‘te quiero mucho’«.

«Te quiero mucho es perfecto, yo no se lo ando diciendo a todo el mundo«, cerró Cristián Sánchez.

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