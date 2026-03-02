Fiebre de Baile: Diana Bolocco revela qué pasará con Fran Maira en el programa de CHV

Este lunes 2 de marzo presenciaremos el inicio de la nueva temporada de Fiebre de Baile, espectáculo de Chilevisión que trajo devuelta las competencias de danza y culminó con un cierre histórico en el Movistar Arena.

Tras el éxito del programa, hoy se estrena una nueva edición en horario prime. Con la conducción de Diana Bolocco y un nuevo jurado, Fran García-Huidobro. A las 22:00 horas inicia el show con diferentes artistas confirmados.

Uno de las competidoras es la artista Fran Maira, ex chica Gran Hermano, que últimamente la hemos visto como jurado en el programa “Cuánto vale el show” de CHV. Sin embargo, al sufrir un accidente de tránsito en el que fue protagonista, su estadía en Fiebre de Baile quedó en dudas.

Sobre si asistirá o no a la competencia, que ya tendría a su oponente, la influencer Disley Ramos, Diana Bolocco reveló acerca de la participación de la artista en un lanzamiento para la prensa.

Esto fue lo que dijo Diana Bolocco

La misma animadora se refirió al respecto sobre qué pasará con la estadía de Fran Maira en Fiebre de Baile. Ante ello, declaró que hasta el momento, la cantante no se presentará al programa.

“No vamos a tener, por ahora, la presencia de Fran Maira. Ustedes saben que Fran había sido anunciada como participante de esta temporada de Fiebre de baile”, mencionó.

Y las razones por su ausencia son evidentemente por el accidente que causó en la madrugada del pasado martes, que al pasarse un semáforo terminó chocando a un motociclista, quedando en estado grave.

“Es de público conocimiento lo que sucedió con Fran, que protagonizó ese lamentable accidente. Y ese es el motivo por el que ella hasta ahora no va a estar en la competencia. Vamos a esperar que se recupere la persona afectada, a la que le mandamos un beso gigante, a su familia. Ha sido muy difícil”, dijo Bolocco.

En esa misma línea, aseguró que Fran Maira está muy afectada por la situación, por lo que esperarán una semana para ver los avances de la víctima. Y de ser así, podría sumarse al show. “Si es así, ella se va a sumar nuevamente a esta competencia. Por ahora vamos a respetar el momento delicado por el que está pasando”, finalizó.

