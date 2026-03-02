Un nuevo proyecto: El ambicioso junte empresarial de Coté López con su pareja Lucas Lama

Coté López, influencer y empresaria que creó la marca de productos estéticos “CLO” y “Be Active”, marca de ropa deportiva, estaría realizando acuerdos empresariales con su nueva pareja, Lucas Lama.

El romance se hizo público desde fines de 2025, y se les vio juntos ante las cámaras de la gala del Festival de Viña del Mar.

Ahora, prepara un desembarco comercial junto a la familia de su pareja, Lucas Lama Von der Forst, en la que una cuenta de espectáculos y farándula dio a conocer de qué tratará este nuevo proyecto entre el deportista y la modelo.

Nueva marca de ropa

Recientemente, se le vio a Coté López promocionado un gran remate de sus marcas “CLO” y “Be Active”, el cual si ibas a su sitio web, los productos estaban disponibles a tan solo $9.990 pesos. Esto llamó la atención de sus seguidores, quienes creían que la marca cerraría, pero no es así.

La influencer dio a entender que esto no significaba el adiós a CLO, sino que era una forma de regalonear a sus clientas. Sin embargo, la cuenta que adelanta rumores del espectáculo, Infama en Instagram, mencionó qué es lo que ocurrirá con la tienda de López.

Fue así, que le preguntaron si es verdad que Coté iba a hacer negocios junto a la familia de su pareja, a lo cual respondió: “Real. Harán una nueva marca de ropa”.

De esta forma, sumaría este desafío a su ya exitosa trayectoria empresarial, donde ha destacado con marcas de cosméticos, ropa deportiva y libros, pero ahora con un componente familiar en su historial público.

La relación de Coté López

Cabe recordar que la historia de amor de López comenzó a finales de 2025. Desde entonces, la influencer de 36 años se ha mostrado públicamente enamorada, compartiendo en redes sociales distintos momentos junto al deportista.

Hace unas semanas, la empresaria decidió abrir su corazón y revelar qué fue lo que le enamoró de Lucas, destacando su atención hacia ella.

“En primer lugar, su seguridad y la seguridad que me entrega. No hay segundo del día en el que no me haga sentir que soy una diosa. Me motiva y me hace sentir que no existe otra mujer en el planeta para él”, confesó.

Asimismo, destacó la «confianza infinita» que existe entre ambos, un factor clave para emprender negocios juntos: “Amo poder intercambiar teléfonos si alguno está sin batería. Amo que se preocupe de cada detalle de mí, y no solo de mí, sino también de mis hijos y de mi familia”.

Finalmente, Coté describió a Lucas como alguien “demasiado completo” y que la ama siempre, actitudes que hoy se traducen no solo en una relación sentimental, sino también en el nacimiento de una nueva marca de ropa que promete ser el gran éxito de Coté López.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google