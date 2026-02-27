«La locura más grande de mi vida»: Coté López sorprende tras anunciar venta masiva de productos de su marca

“Yo sé que creen que es una broma, pero no”, escribió la dueña de CLO, marca de cosméticos y cuidado personal de la influencer Coté López.

Mediante múltiples publicaciones e historias a través de sus redes sociales, anunció que hará una venta masiva de su clóset, rematando productos a tan solo $9.990 pesos. También podrás adquirir a la oferta la colección de vestimenta deportiva “Be Active” y de su marca CLO, como artículos de belleza, cabello, cuidado personal, entre otras cosas.

El clóset sale de Coté

“Haré la locura más grande de mi vida. No se lo pierdan”, escribió en su Instagram, donde dio a conocer su gran venta de bodega. “Yo sé que creen que es una broma, pero no. El live no se terminará hasta que vaciemos toda la bodega de CLO y mi clóset”, anunció.

El remate se realizará a través de su página web, donde encuentras todos sus productos de belleza y outfits, CLO. Se aceptará tarjeta de crédito y débito.

A través de sus historias en redes, fue compartiendo diversas imágenes de su tienda y los productos que estarán disponibles, actualizando en cada momento cuando se agote cada pieza.

Por otra parte, mostró cómo va luciendo su casa, la cual está llena de colgadores y personas ordenando los productos.

Entre los artículos que estarán a la venta se encuentran ropa, zapatos, carteras, joyas, cremas, shampoo, bálsamos, productos de skincare, entre otros más. A su vez, el evento estará acompañado de su amiga Fernanda Arancibia y el estilista Nico Herrera.

De igual manera, aclaró que esta actividad no alude a ningún cierre de sus marcas. “Mi gente, ni Clo ni Be Active cierran. Tranquilos», dijo.

