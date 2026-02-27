Kenita Larraín lanza sus predicciones y advierte a Pastor Rocha de cara a su show en Viña 2026: «Debe tener cuidado con…»
Pastor Rocha tiene la responsabilidad de hacer reír a la Quinta Vergara en la última noche del Festival de Viña 2026 y existe gran expectación por su rutina.
Estamos a solamente horas de la última noche del Festival de Viña 2026. Instancia en la que el encargado de hacer reír a la Quinta Vergara es Pastor Rocha, quien ha alcanzado gran popularidad en redes sociales durante el último tiempo.
Existe gran expectación con respecto a cómo le irá al comediante. Vale señalar, que ha recibido diversas críticas por parte de referentes religiosos. Esto debido a que lo acusan de burlarse,
En este sentido, recientemente, la numeróloga Kenita Larraín entregó su pronóstico con respecto a cómo le irá a Pastor Rocha en el Festival de Viña.
Las predicciones de Kenita Larraín sobre Pastor Rocha
La numeróloga indicó en Mega que el número que el 7 es el número que predomina en Pastor Rocha. De este modo, indicó que este «lo invita al éxito».
Además, Kenita Larraín le hizo una advertencia. «Debe tener cuidado con la autoexigencia», expresó. Esto debido a que señaló que este número está relacionado con la perfección. En este sentido, podría haber una sobrecarga de expectativas.
«Debe saber fluir y seguir adelante, no quedar entrampado», señaló. De esta manera, le aconsejó tener paciencia y afronte con sinceridad posibles imprevistos.
Sin embargo, esto no es todo. La exmodelo indicó que Pastor Rocha estaría en el ciclo del número 8, el que se vincula con el éxito. Principalmente, en el área laboral.
«Es un número muy bueno para lo profesional, pero no tanto para lo personal», indicó.
Además, Kenita Larraín indicó que el futuro del humorista en la Quinta Vergara se ve prometedor. «Sí o sí tiene un número favorable porque el 7 es un número de triunfo», indicó.
En este sentido, la exmodelo le aconsejó a Pastor Rocha «tomar las riendas de la vida y dirigirlo bien».
