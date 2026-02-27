«Errar es humano» Esto fue lo que le dijo Karen Doggenweiler a Asskha Sumathra tras corte de su rutina en Viña 2026

El Festival de Viña del Mar 2026 ha estado en la palestra del espectáculo durante la semana festivalera. Con espléndidas presentaciones y competencia internacional, el certamen demuestra una vez más que lo tiene todo controlado.

Sin embargo, ocurrió una situación en la que habría despertado al monstruo viñamarino, que llevaba en silencio durante todas las jornadas que llevaba el show. La situación, tras el abrupto corte de la presentación de Asskha Sumathra.

La comediante transformista se presentó en la cuarta noche, y su show, fue todo un éxito que dejó al público explotando de risa e impresiones por su ácido humor.

Pero el problema surgió cuando los animadores entran al escenario, interrumpiendo la rutina de la comediante. El motivo, para finalizar el espectáculo de Sumathra. La reacción de la humorista fue tan inesperada, que el monstruo interpretó la situación como si quisieran cancelar su rutina, despertando las pifias.

¿Qué ocurrió?

Fue así como, con una duración de 50 minutos, Asskha Sumathra se despide y finaliza abruptamente su presentación en la Quinta. A pesar de que le entregaron las dos Gaviotas, el público no estaba de acuerdo con su término inesperado.

Y recibiendo los galardones con micrófono apagado, Sumathra le dice a Doggenweiler “la cagué”, aludiendo a que sus chistes diversos, en los que a veces apuntaba hacia rostros presentes en el público y marcas publicitarias, habría causado su cierre del show.

En esa misma línea la animadora comienza a hablarle al oído, acto que dejó en dudas a los televidentes. Declaraciones recientes a Only Viña, la humorista confesó cuál fue su primera frase al ver a la animadora acercarse de manera apresurada:

“Le pregunté (a Karen) si la cagué. Pensé: ‘me mandé una cagá’, porque no entendía el corte. Ahí Karen, amablemente, me explicó”, mencionó la transformista.

Priscilla Vargas, panelista del matinal Tu Día, reveló la supuesta conversación de la animadora con la comediante. En ese contexto, aseguró que Doggenweiler intentó calmar a Sumathra en medio del caos técnico diciéndole al oído “Oye, pero si te fue excelente”.

El tenso momento de Sumathra

Mientras, Rafael Araneda reforzaba la instrucción de producción de abandonar el escenario. “Super bien, pero ahora salgamos porque necesitamos montar el equipo técnico para lo que viene”, dijo Araneda a la humorista.

Este gesto de la humorista llega justo cuando el director del certamen, Juan Pablo González, reconoció públicamente la falta de coordinación en el programa. “Reconocemos el error de apurar. Se nos produjo un problema de cómo seguirla por su arte de la improvisación”. De hecho, el mismo director ejecutivo del certamen, Daniel Merino, se refirió al respecto, mencionando que el humor de Sumathra «no era continuo».

Pero sin rencores, Asskha Sumathra cerró el tema. “Estoy bien feliz, si no hay problema, no hay atado. Así que eso es maravilloso, pero ni un atado, ya pasó, ya tengo las Gaviotas, jajaja”, aseguró con su característico humor.

Al ser consultada sobre si esperaba disculpas por parte de la organización, la artista respondió: “Es que no era necesario tampoco. Errar es humano”.

El tierno mensaje de Sumathra a Karen Doggenweiler en redes

Para terminar de sepultar cualquier rumor y que terminaran las especulaciones de una supuesta censura a la humorista, Asskha Sumathra escribió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento, al compartir una publicación de Karen Doggenweiler.

La publicación, muestra a la comunicadora destacando que la artista hizo historia en la Quinta.

“Hermosa mi guagüita. Solo tú y yo sabemos lo que hablamos”, escribió Sumathra en su historia de Instagram, haciendo un claro guiño a los rumores que surgieron tras su abrupto corte en el show del Festival de Viña 2026.

