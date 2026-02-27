¿Por qué no asistió? Esta es la razón por la que Matteo Bocelli no se presentó al esperado piscinazo de Rey de Viña 2026

Ayer se vivió uno de los momentos más esperados dentro de la semana festivalera de la Quinta Vergara. Se trata de la coronación de los nuevos reyes de Viña 2026, espacio donde reciben la corona, anillo y el famoso piscinazo de los triunfadores.

En este caso, los sucesores de Emilia Dides y Camilo González (Prensa Chilena), fueron la ganadora de Fiebre de Baile y ex chica Gran Hermano, Skarleth Labra, junto con el cantante italiano que se presentó en la primera noche del festival y actual jurado de la competencia internacional, Matteo Bocelli.

Sin embargo, ocurrió un momento inesperado que dejó a la prensa y a los televidentes con ganas de más. Bocelli no se habría presentado para hacer el piscinazo ni recibir la coronación.

Lo bueno, es que Skarleth Labra pudo realizar su presentación, con un breve espectáculo de baile, acompañado de bailarines, para finalizar con el piquero a la piscina. La bailarina se mostró con un bikini blanco, pareo con destellos dorados y un casquette adornado de conchitas de mar, aumentando aún más su look durante su show.

La razón por la inasistencia de Bocelli

A pesar de que el cantante reveló que, de ser rey de Viña, se lanzaría al agua en traje, al estilo James Bond. Pero esto no ocurrió, porque Bocelli no llegó a la coronación.

La razón, porque tenía compromisos debido a su rol de jurado en la competencia internacional, lo que le impedía asistir y realizar su piscinazo.

De igual manera, horas después participó en una ceremonia donde recibió su corona, anillo y banda que lo acredita como Rey del certamen. Más tarde, se llevó a cabo una instancia distinta a la habitual para concretar el reconocimiento oficial.

Es así como Matteo Bocelli y Skarleth Labra se oficializan como los Reyes de Viña 2026.

