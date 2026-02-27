Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan hoy, viernes 27 de febrero en la Quinta Vergara

Hoy viernes 27 de febrero se viene la última jornada del Festival de Viña 2026. Instancia, en la que se presentarán importantes artistas.

Se espera que esta noche cautive principalmente a públicos juveniles. Esta fecha se compone de trap, hip hop, reggaetón y obviamente también de humor.

De este modo, la noche promete tener un cierre de lujo, en el cual se mantenga la gran asistencia y rating televisivo que ha tenido el Festival de Viña 2026.

Los artistas que se presentan en la última noche del Festival de Viña 2026

La noche de este viernes, se presentarán importantes artistas urbanos. El encargado de abrir la fecha es ni más ni menos que el argentino Paulo Londra, quien luego de su regreso a los escenarios internacionales ha provocado gran expectación en los fanáticos.

Luego será el turno del humorista. El encargado de hacer reír a la Quinta Vergara es Pastor Rocha, quien protagonizará uno de los momentos más esperados.

Luego la música urbana se apoderada de la noche y Pablo Chill-E, uno de los máximos exponentes y pionero de la música urbana en nuestro país debutará en el Festival de Viña. Algo que era anhelado por muchos fanáticos desde bastante tiempo.

En tanto, el encargado de ponerle fin al certamen viñamarino es el argentino Milo J, quien viene de estrenar su álbum «La vida era más corta» y que ha ganado gran popularidad durante el último tiempo en Latinoamérica.

De este modo, existe gran expectación con respecto a la reacción del público y si es que este cierre podrá dar que hablar.

Recuerda que el Festival de Viña 2026 se puede ver a través de Mega y Mega 2 (con intepretación de lenguaje de señas). Además, de Mega Go y Disney Plus.

