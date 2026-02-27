Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

El ex periodista de Mega, que se desarrolló en dicho canal como sub editor del noticiero llamado en ese entonces “Ahora Noticias”, fue detenido la noche del miércoles por presunta agresión contra su pareja. Actualmente se desenvuelve como jefe de comunicaciones de la Municipalidad de La Serena, y tras ser conocida la denuncia, el municipio estaría evaluando su desvinculación.

Participó en diversos canales de noticieros en el país. Comenzó trabajando en Chilevisión, luengo en Canal 13, para después llegar a Mega, canal donde tuvo más amplitud.

La denuncia

Se trata del periodista y jefe de Comunicaciones de Municipalidad de la Serena, Juan Miranda. Los hechos habrían ocurrido al interior del hogar que comparte con su pareja, con quien lleva tres años de relación.

El procedimiento surgió tras recibir un llamado que alertó a la policía sobre un episodio de violencia intrafamiliar. Fue así como el personal policial llegó para llevarse a Miranda hasta una unidad policial, quedando a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de la investigación pendiente.

Según los antecedentes preliminares, la denunciante mencionó haber recibido golpes de puño, constatándose posteriormente como lesiones de carácter leve en un centro asistencial. Durante la mañana del pasado jueves, Miranda se presentó ante el tribunal para poder realizar la orden de detención.

En su declaración, el periodista habría afirmado que su pareja, en el momento de los hechos, estaba atravesando un episodio de psicosis, asociado al consumo de drogas, versión que será parte de la investigación en curso.

La causa se encuentra en etapa inicial y la fiscalía es la encargada de determinar responsabilidades y eventuales medidas cautelares.

Aunque el hecho ocurrió en un ámbito privado, el caso tiene efectos administrativos directos, debido al cargo que Miranda ejerce dentro del municipio de La Serena. De acuerdo con antecedentes conocidos tras la detención, la autoridad comunal ya evaluaría la descontinuación del periodista en la Municipalidad.

Se espera que durante la próxima semana hayan más antecedentes al respecto.

