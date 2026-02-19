¡Vuelve Teatro en Chilevisión!: Revelan la fecha de estreno del emblemático programa de comedia

Uno de los programas más recordados por los televidentes volverá a las pantallas de la TV chilena. Se trata del anuncio oficial de la fecha de estreno de “Teatro en Chilevisión” emblemático programa de comedia y humor, que contará con tres miembros estables. Cristian Riquelme será el presentador del estelar.

Entre el próximo estreno de Fiebre de Baile 2 y la nueva edición del Club de la Comedia, Chilevisión terminará por culminar a la televisión con risas y espectáculos. Conoce todo lo que se sabe a continuación.

¿Cuándo es el esperado estreno?

A más de 20 años de su primera emisión, en 2003, Teatro en Chilevisión volverá a llenar las noches de risas con nuevos rostros para disfrutar de la comedia nacional.

La fecha está programada para este sábado 7 de marzo desde las 22:30 horas. Cada sábado habrá un capítulo diferente.

El espectáculo se emitirá completamente en vivo. Las historias abordarán temas de contingencia y vida cotidiana de los chilenos, buscando que cada espectador pueda identificarse. Es así, como el programa se unirá a otros proyectos de humor que se están desarrollando en Chilevisión.

La próxima semana, 21 de febrero en adelante, debutará el primer Festival de Comedia, instancia en la que 18 humoristas se presentarán para hacer reír a los espectadores y que competiría con la hora del humor en el Festival de Viña del Mar.

Entre otros proyectos, se le suma el regreso de El Club de la Comedia, que contará con diversos personajes confirmados, como el comediante Diego Urrutia. Se emitirá todos los jueves a partir de marzo.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google