«Me juzgaron, pero estoy más feliz que nunca»: Rostro de TV sorprendió al revelar romance con periodista 20 años menor

Este miércoles se vivió un romántico momento en Que Te Lo Digo. Esto, cuando el conductor del programa, Sergio Rojas, le entregó un ramo de flores a su compañera, Daniella Campos.

Este ramo venía de San Valentín, y además, traía una carta llena de sentimiento. Luego de leerla, pasó a revelar el nombre del galán. Este fue Franco Durán, periodista y editor de Que Te Lo Digo.

Según señaló La Hora, en una nota del año pasado, El editor sería 20 años menor a Daniella Campos.

Daniella Campos sorprendió al revelar romance con galán 20 años menor

Luego de recibir las flores, Daniella Campos se sinceró sobre su enamorado: «Se ha convertido en un hombre muy especial en mi vida. Me encanta trabajar con él, vivir con él la vida«.

«Muchas personas dijeron cosas, como la diferencia de edad, que a lo mejor la diferencia económica, decían que yo no me podía fijar en él, que teníamos carreras muy disímiles. Dijeron tantas cosas«, explicó la panelista.

Eso sí, Daniella Campos se sinceró sobre sus sentimientos: «Me juzgaron, pero estoy más feliz que nunca. No lo había dicho nunca públicamente, pero estoy muy enamorada«.

«Creo que es la primera vez que me siento tan querida, tan acompañada, apapachada, sin esperar nada a cambio. Gracias por las flores», comentó la periodista.

Cabe recordar que se rumoreaba esta relación en el mundo del espectáculo, desde el año pasado. Aunque, recién ahora se confirmó. Incluso, Daniela Aránguiz, quien ya ha tenido varios encontrones con Daniella Campos, le había dedicado duras palabras:

«Deja de estar saliendo con el productor-director de tu programa, mejor. Franco, el editor de ese programa, debe estar muy preocupado porque revelé su romance con Daniella Campos (…) La Daniella está comiéndose un colágeno, un lolo», contó la ex Mekano en su momento.

