«Fue simplemente hacerle bullying»: Daniella Campos criticó a Fran García-Huidobro por desubicado comentario contra Camila Nash

Daniella Campos estuvo como invitada en el más reciente capítulo de «Juzgamos y nos funamos«, podcast de Danilo 21. En el episodio, hablaron sobre la participación y las polémicas de Campos en El Internado, reality de Mega.

Una de las más grandes, surgió tras un comentario de Fran García-Huidobro a Camila Nash, en el cara a cara con Daniella Campos. La «broma» de la Dama de Hierro no pasó desapercibida, y Daniella Campos defendió a su compañera.

Daniella Campos criticó a Fran García-Huidobro por desubicado comentario contra Camila Nash

El comentario en cuestión, de Fran García-Huidobro, que desagradó a Daniella Campos, fue: «¿Usted en este momento tiene ojos solo para el señor (Tom) Brusse o hay una turniedad para el lado?».

Daniella Campos aseguró que en ese momento Fran García-Huidobro llegó «pasada cuatro pueblos«, yel comentario fue hacerle bullying a su colega: «Lo que ella hizo estuvo horrible, porque no solo se pone al nivel de una concursante, sino que más abajo. Esto lo tenía pensado, no le salió espontáneo, y eso habla de la pica que le tiene Fran a Camila Nash».

«Yo encontré que la Fran haciéndole bullying a una participante me pareció algo súper nefasto y grave. Yo no lo pasé de largo. A mí me cayó como patá en la guata y yo contesté«, explicó Campos.

En esa misma línea, Daniella Campos comentó que luego de este incómodo momento, la actitud de García-Huidobro cambió: «En el segundo cara a cara, la Fran cambió del cielo a la tierra. No sé si se asustó o si el programa se lo comentó, pero claramente acusó recibo. Se le fue un poco de las manos«.

Pero también, la participante de El Internado tuvo palabras para el canal, por no recortar el comentario: «Nunca pensé que iban a mostrar a una animadora diciéndole ‘visca’ y ‘turnia’ a una participante. Pensé que lo iban a cortar para protegerla. No he visto a nadie de la TV chilena reclamarle aquello a Fran García-Huidobro, y me parece gravísimo».

En cuanto a la historia entre Camila Nash y Fran García-Huidobro, Daniella Campos reveló: «No puedo contarla, pero sí puedo decir el nombre: Julio César (Rodríguez)».

