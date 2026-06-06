«Porque me das miedo» y «no quiero que me pegues»: Fran García-Huidobro reveló la verdad detrás de tenso cruce con Sebastián Eyzaguirre
Fran García-Huidobro se sinceró tras la entrevista de Primer Plano a Sebastián Eyzaguirre, y confesó su miedo hacia él.
En el más reciente capítulo de Primer Plano, uno de los temas abordados fue la polémica entre los ex CQC Gonzalo Feito y Sebastián Eyzaguirre.
Sin embargo, durante el programa también salió a relucir un antiguo episodio entre Fran García-Huidobro y el «Cuchillo» Eyzaguirre, lo que derivó en una inesperada confesión de la conductora.
Fran García-Huidobro reveló la verdad detrás de tenso cruce con Sebastián Eyzaguirre
Todo comenzó cuando el espacio mostró una entrevista exclusiva con Sebastián Eyzaguirre, quien se refirió a la animadora del programa: “Es divertido lo de Fran García-Huidobro, porque es muy brava por televisión, dice muchas cosas, pero cuando te la topas en un restorán y le dices algo, se queda callada”, afirmó.
Luego agregó: “Es más fácil hacerlo por TV, porque la otra persona no está al frente y no se puede defender”.
Tras escuchar sus declaraciones, Fran García-Huidobro decidió responder en pantalla. “Pese a que esta historia ya la contaste en tu Instagram, situación que no comenté porque no me parece trascendente”, comenzó señalando.
Acto seguido, aseguró que quería referirse al tema de manera seria. “Quiero hablar en serio”, dijo antes de continuar con su respuesta. Así, se sacó la corbata para empezar a hablar.
En ese contexto, explicó por qué no reaccionó cuando se encontró con Eyzaguirre: “¿Sabes por qué no te contesté? Porque tuve la oportunidad de entrevistar a tu expareja y vi las cosas que estaban en los tribunales. Porque me das miedo, por eso no contesté, te tengo miedo como un montón de mujeres”, expresó.
“Como muchas mujeres de este país, tengo un súper carácter, una súper personalidad y nadie me pasa por encima, pero a mí, a la ‘Dama de Hierro’, le das miedo”, comentó.
“Nunca te voy a contestar, porque no quiero que me pegues de vuelta. Yo con esto (su cara) trabajo, esa es mi respuesta y no está editada. No necesito que nadie me grabe, porque confío en mi equipo”, añadió.
Finalmente, antes de cerrar el tema, la conductora reiteró su postura: “Sebastián, lo confieso, te tengo miedo”.
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