Bajó 15 kilos: reconocido rostro de TV sorprendió a las redes con su cambio físico

Pancho Saavedra llamó la atención de sus seguidores luego de compartir una publicación en Instagram. En ella, impactó a todos con el cambio físico que ha conseguido durante los últimos años.

El animador de Canal 13 publicó dos fotografías correspondientes a distintas etapas de su vida y aprovechó la comparación para contar qué decisiones tomó para modificar sus hábitos y llevar una rutina diferente.

Pancho Saavedra sorprendió a las redes con su cambio físico

Junto con las imágenes, el comunicador escribió: “2023: 105 kilos / 2026: 90 kilos”.

El registro rápidamente recibió comentarios positivos de sus seguidores, quienes destacaron la transformación y valoraron la constancia que el conductor ha mantenido durante este tiempo.

Pero para Pancho Saavedra, el cambio va mucho más allá del número que marca la balanza. Según explicó, durante este proceso tomó varias decisiones que modificaron considerablemente su día a día: “Hace un año y medio dejé el copete, comencé a entrenar, corrí una maratón y me acuesto más temprano”, contó el comunicador.

De esta manera, el rostro televisivo aseguró que incorporó nuevas costumbres relacionadas con el ejercicio, el descanso y su estilo de vida en general.

Incluso, anticipó que algunas personas podrían criticarlo por cambiar su estilo de vida: “Muchos dirán: ‘Qué fome tu vida’. Al contrario, es 1000 veces más entretenida”, expresó Pancho Saavedra, dejando en claro que estos cambios han tenido un impacto positivo en su vida.

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