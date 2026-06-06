A sus 84 años: Muere recordado actor y comediante nacional Julio Jung

Durante la jornada de este sábado se confirmó el fallecimiento del actor nacional Julio Jung a los 84 años. La noticia fue informada por su familia a distintos medios nacionales.

Julio Jung fue reconocido por su extensa trayectoria artística, desarrollada tanto en el teatro como en la televisión y el cine. El actor se convirtió en una de las figuras más destacadas de la escena cultural chilena.

Muere recordado actor y comediante nacional Julio Jung

El actor participó en numerosos proyectos, tanto en el teatro, la televisión, el cine y hasta en la política, que marcaron su recorrido profesional a lo largo de las décadas, durante el siglo pasado.

Según consignó Radio ADN, durante la década de 1960, Julio Jung integró distintas compañías teatrales, entre ellas las de Silvia Piñeiro, Susana Bouquet, la Compañía de los Cuatro y el Teatro El Ángel. Más tarde, en 1966, regresó al histórico grupo Ictus, donde permaneció hasta 1973. Además, fue uno de los fundadores del recordado programa La Manivela.

Luego del golpe militar de 1973, el actor se exilió en Caracas, Venezuela. Durante su estadía continuó desarrollando su carrera artística, participando en espacios de Radio Caracas TV y Venevisión.

En 1984 regresó a Chile junto a la actriz María Elena Duvauchelle. Ambos formaron una compañía teatral que ocupó durante siete años El Galpón de Los Leones. Paralelamente, Jung se incorporó a Canal 13, donde participó en teleseries y puso en marcha el programa Mediomundo.

Con el paso de los años también desarrolló una destacada carrera cinematográfica, participando en producciones como Amnesia, Coronación y Cachimba. Silvio Caiozzi fue el director de dos de estas. Con el cineasta, Julio Jung mantuvo una relación de trabajo en distintos proyectos.

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