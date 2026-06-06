¡Sigue rompiendo récords!: Así se vivió el primero de los 10 Movistar Arena de Ricardo Arjona en Chile

Ricardo Arjona dio inicio a su serie de diez conciertos completamente agotados en el Movistar Arena de Santiago, sumando un nuevo capítulo a la relación que ha construido con el público chileno a lo largo de los años.

El artista guatemalteco comenzó la gira «Lo Que El Seco No Dijo» con el primero de sus diez espectáculos sold out en el recinto capitalino. Durante más de dos horas, repasó parte importante de su catálogo musical y presentó canciones de su más reciente trabajo discográfico, SECO.

Así se vivió el primero de los 10 Movistar Arena de Ricardo Arjona en Chile

En el concierto interpretó éxitos como «Señora de las Cuatro Décadas», «Te Conozco» y «Acompáñame a Estar Solo», combinando clásicos de su carrera con material de esta nueva etapa artística.

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando invitó a Javi Flores al escenario para cantar juntos «Fuiste Tú».

La presentación provocó una emotiva reacción entre los asistentes, que acompañaron cada verso de la canción. La conexión entre ambos artistas y la respuesta del público transformaron el Movistar Arena en un coro masivo.

Durante la interpretación, cientos de parejas se abrazaron mientras las luces de los teléfonos celulares iluminaban el recinto, generando una de las imágenes más recordadas de la jornada.

En el tramo final del espectáculo, Arjona continuó con canciones como «Minutos» y «Mujeres», cerrando la noche con una ovación de pie por parte del público.

Las diez fechas agotadas también representan un importante logro para el cantante en Chile. Con esta serie de presentaciones, Ricardo Arjona alcanza un total de 42 conciertos sold out en el Movistar Arena de Chile.

Además, estas funciones corresponden al 25% de todos los shows que ha realizado en ese recinto, una cifra que refleja la vigencia de su carrera y la conexión que mantiene con sus seguidores chilenos.

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