«Así nos podemos defender las mujeres de we… como tú»: Fran García-Huidobro no se guardó nada y repasó a Américo

Fran García-Huidobro lanzó duras declaraciones contra Américo luego de que se revelara que el artista estaría evaluando presentar acciones legales contra su expareja, Yamila Reyna.

Todo ocurrió en el programa Plan Perfecto, donde comentaron que el «Rey de la Cumbia» habría constatado lesiones en una clínica tras uno de los episodios que vivió con la argentina.

Fran García-Huidobro no se guardó nada y repasó a Américo

En ese contexto, Fran García-Huidobro reaccionó sin filtro al tema y dejó clara su postura respecto al caso: “Jamás voy a ser abogado de Américo. En esta posición no voy a ser objetiva, voy a ser todo lo subjetiva que se me antoje. Para mí, Américo no tiene derecho de ir a constatar nada”, lanzó la conductora.

“Es mi opinión. Si el señor Américo tiene algún problema conmigo, sabe dónde encontrarme. Yo no tengo pelo, así que conmigo es más difícil”, agregó.

La animadora también cuestionó el actuar del cantante tras la constatación de lesiones: “Sigue siendo la fuerza de un hombre que es muy superior a la de una mujer. Si fue a constatar lesiones o verse una peritonitis mal diagnosticada, ¿por qué no hizo la denuncia?”, expresó.

Por último, Fran García-Huidobro reiteró su respaldo a Yamila Reyna, quien actualmente se encuentra en Perú participando de las grabaciones del reality ¿Volverías con tu ex? 2.

“¿La denuncia vale hoy día? Esa vez yo también fui y tenía un arañazo en el cuello, que es probable que lo tengas, porque así nos podemos defender las mujeres de hueones como tú. Con las uñas, los dientes”, cerró la conductora.

También puedes leer en RadioActiva: Popular influencer revela «atracción» por Vasco Moulian: «Sería mi tipo si es que yo no estuviera casada”

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google