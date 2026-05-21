Popular influencer revela «atracción» por Vasco Moulian: «Sería mi tipo si es que yo no estuviera casada”

Odiado por algunos, querido por otros. Si bien Vasco Moulian es duramente criticado, también hay quienes valoran su personalidad. Así lo dejó en evidencia Kathy Contreras, quien sorprendió con una inesperada confesión sobre el integrante del jurado.

La ex participante del programa conversó en el podcast «Amiga, ¿Supiste?», donde analizó el rol de los jurados del espacio de entretención de Chilevisión.

“Raquel es compleja. Vasco, en cambio, yo encuentro que tiene como sus salidas medio payasas, que a mí me dan risa”, comentó de entrada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención vino después. La influencer de 36 años reconoció que siente cierta atracción por el opinólogo.

“A mí me gusta él. Yo estoy casada, pero te juro que él sería mi tipo si es que yo no estuviera casada”, lanzó entre risas.

El rasgo de Vasco Moulian que cautivó a Kathy Contreras

Si bien dejó en claro que tiene una relación estable, la bailarina explicó que existe una característica de Vasco Moulian que le resulta especialmente atractiva.

“Es que encuentro que cuando a alguien tú no lo descifras bien, te da un misterio. Es atractivo”, confesó la influencer.

Luego profundizó en su reflexión y aseguró que le aburren las personas demasiado predecibles en televisión.

“Por eso, cuando los personajes en televisión están tan marcados, como el que se enoja, se enoja; él que es ácido, es ácido; o la que es simpática, es simpática, me aburre, porque en el fondo necesito matiz de las personas”, señaló.

Finalmente, Kathy explicó que esa personalidad cambiante es justamente lo que más le atrae del jurado de “Fiebre de Baile”.

“Como que de repente está de buena, de repente está de mala. O sea, se sale como de esta estructura, te descuadra con lo que te responde y eso yo encuentro que es súper atractivo”, cerró.

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