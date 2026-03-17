“Una falta de respeto para mi mamá”: Sinaka le dice ‘no’ a llamarle madrastra a Kathy Contreras

Hace poco se hizo viral una revelación que nadie se esperaba. Y es que la actual participante de Fiebre de Baile, Kathy Contreras, contó que es la pareja del padre del famoso cantante urbano, Sinaka.

La ex chica reality mencionó que en el año 2024 se casó con Erich Muñoz, el papá del artista, lo que básicamente la convierte en su madrastra.

Sin embargo, el apodo no le gustó del todo a Sinaka, comentando que no le gusta llamar de esa manera a Contreras, por varias razones.

El verdadero motivo

De todos modos, ambos señalaron que no utilizan ese apodo para referirse entre ellos. De hecho, explicaron que su vínculo es más por la cercanía y respeto que por una etiqueta formal.

Tras su participación en el Lollapalooza 2026, el propio Sinaka abordó nuevamente el tema y explicó que la relación con Kathy Contreras se ha dado de manera natural y cordial, pero sin asumir ese rol tradicional dentro de la familia.

Por lo mismo, el cantante señaló que prefiere referirse a ella simplemente por su nombre, evitando un término que, según sus palabras, no enjuicia a la dinámica que mantienen.

“Ella es la pareja de mi papá desde que yo tengo como 19 o 20 años. Nunca viví con ella, es muy raro que digan que es mi madrastra, porque yo siento que hay una falta de respeto para mi mamá”, dijo.

“Nos llevamos súper bien, pero no nos hemos visto más de 10 veces. Mucho cariño para ella, también porque tienen una hija que es mi hermanastra”, reveló.

Por otra parte, Kathy Contreras ha optado por lo mismo. Según ella, prefiere no usar el término de madrastra. “Cuando nació Sinaka yo tenía 12 años, no podría ser su madrastra. Las instancias en que he podido compartir con él han sido como para vincularse con su hermana Selva”, comentó.

“Mi admiración por su madre, Jimena, que ha hecho un tremendo trabajo, al igual que Erich, mi marido, y puras flores para él. O sea, ojalá verlo más porque obviamente ahora está muy famoso, más famoso que yo”, cerró.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google