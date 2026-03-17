¿Vuelve a Fiebre de Baile?: Cony Capelli se sincera sobre la posibilidad de regresar al estelar de CHV

La segunda temporada de Fiebre de Baile ha traído consigo diversos temas de los que hablar. Entre peleas, combates y hasta una expulsión en tan solo semanas de su nueva edición de Chilevisión.

Tras ello, la fanaticada del estelar y usuarios que comentan al respecto, han estado evaluando el regreso de la participante de la primera temporada de la competencia, Constanza Capelli.

Con videos, dedicatorias y hashtags, el rumor de que la bailarina volvería al programa comenzó a crecer con ganas.

Es así como la misma influencer dio su versión y respondió a la duda que muchos esperaban una respuesta.

¿Vuelve a Fiebre de Baile?

Recordemos que, a pocos días de la final de la primera edición de Fiebre de Baile, Cony Capelli había decidido dejar la competencia, para priorizar su bienestar y salud mental.

Dejando así a varios fanáticos que querían verla en la última batalla de baile, ahora Capelli respondió ante un posible regreso y aclaró las dudas para poner fin a las especulaciones.

En su cuenta de Instagram, subió unas historias donde lo dijo todo: “Quería aclarar una cosita. Debo admitir que he disfrutado un poco de ver que mucha gente me pregunta si voy a volver o no a Fiebre de baile, que les gustaría verme ahí bailando, y otra que no, por supuesto”, dijo.

En esa misma línea afirmó que “ante la incógnita de esta semana, que también algunos programas de farándula lo dijeron, prefiero yo aclararlo altiro”. Según explicó, la misma producción del estelar estuvo buscándola para su participación en la competencia.

Sin embargo, no llegó a concretarse.

“Si me llamaron para estar en la segunda temporada, pero no se llegó a un acuerdo, entonces, no voy a estar”, reveló.

Pero aprovechó el momento para expresar su apoyo a una de las participantes de Fiebre de Baile. “Quiero decir que tengo a mi ganadora en mi corazón y es la Vale Roth, así que todos mis fans que la apoyen”, cerró.

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