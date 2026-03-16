Está en Fiebre de Baile: Revelan famosa que estaría en la lista de chats de Camilo Huerta

La polémica entre la ex pareja, Camilo Huerta y Marité Matus sigue siendo el centro de la farándula. Tras conocerse que, supuestamente Trini Neira tuvo un affaire con el personal trainer, aparecen más nombres con los que Huerta habría sido infiel a Matus.

La información la entregó Claudia Schmidt, quien se refirió al tema en un episodio del programa digital ‘Modo Cahuin’. Entregó detalles sobre la demanda por divorcio culposo de la ex de Arturo Vidal y quienes serían las otras mujeres de la lista.

Una de ellas, trataría de una famosa conocida por la TV chilena, quien actualmente está participando en el programa de CHV ‘Fiebre de Baile’.

La querella de Matus

En la conversación durante el programa de espectáculos, la panelista Daniela Campos mencionó que entre las mujeres con las que Huerta le fue infiel a Matus “no es solo la Trinidad Neira, hay otras mujeres más que le mandaban fotos en ropa interior y todo”.

Es ahí, cuando señaló que una de ellas se trataría de la bailarina del estelar de CHV, Valentina Roth. “Una persona que estuvo reporteando el tema de Marité me dijo que las mujeres que aparecerían en la demanda dentro de la lista sería Vale Roth”, mencionó.

Tras ello, agregó un nuevo dato que pondría en aprietos a Huerta: “Yo no sé, les estoy contando esto que, al parecer, una de las mujeres, una porque habrían más famosas, sería Vale Roth”.

De hecho, Camila Nash comentó «pero si yo sabía que la Vale Roth tuvo una historia con el Camilo en Yingo«.

Recordemos que, hace un tiempo, cuando Valentina Roth habló sobre el fin de su matrimonio con Miguel de la Fuente, se decía que ella habría tenido un acercamiento con Camilo Huerta, pero negó los rumores indicando que solo son compañeros de gimnasio, y que no había nada más allá que una amistad.

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