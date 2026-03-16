Reconocida banda chilena se toma una pausa tras la salida de uno de sus miembros más antiguos: «Vendrán noticias importantes»

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha dado mucho que hablar en la escena musical chilena y de ranchera. Resulta que la banda nacional Zúmbale Primo confirmó que se tomará una pausa a través de una publicación en Instagram.

Vale señalar que anteriormente, su guitarrista Ignacio Leiva, quien llevaba 10 años en al agrupación dio a conocer a su salida.

«El día de hoy dejé de pertenecer a la agrupación Zúmbale Primo, a la cual pertenecí cerca de diez años y de la que estoy muy agradecido. Ha sido un camino maravilloso (…) les agradezco por el cariño y el compañerismo que me brindaron siempre», indicó en sus redes.

«Siento que es momento de tomar nuevas rutas, nuevos horizontes, con nuevos proyectos, siempre apuntando a la música, que es lo que me ha llevado hasta aquí. Quiero darle las gracias a toda mi familia y a todos mis fans que me siguieron durante todos estos años. ¡Muchísimas gracias de corazón! Que Dios les bendiga siempre. Nos veremos en algún escenario o colaborando en alguna canción más adelante», agregó.

Vale señalar que recientemente, Zúmbale Primo llevó a cabo una gira que inició en noviembre y que se desarrolló hasta fines de febrero. De este modo, recorrieron comunas como Yungay, Villarrica y más.

Zúmbale Primo y su pausa

En conversación con La Cuarta, Alex Muñoz, animador y dueño de la agrupación se refirió al momento de la banda. «Más que una pausa definitiva, estamos viviendo un momento de reflexión y reordenamiento interno», indicó.

Además, señaló que debido a la intensidad que ha tenido Zúmbale Primo los últimos años, era necesario un descanso y analizar nuevos objetivos.

«Por ahora preferimos no adelantar mayores detalles, pero dentro de poco se vendrán noticias importantes sobre el futuro del grupo«, añadió.

En este sentido, descartó que la salida Ignacio Leiva haya desencadenado la pausa. «La salida de Nacho no es el factor de este proceso. Son decisiones internas que veníamos evaluando hace un tiempo como grupo. Nacho tomó su propio camino y le deseamos lo mejor en su nuevo proyecto. Nosotros por ahora estamos en una etapa de reflexión y reordenamiento para definir lo que viene para Zúmbale Primo», indicó.

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