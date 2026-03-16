Podría cambiarlo todo: creadora de contenido para adultos reacciona a denuncia de Pailita

La creadora de contenido para adultos Vanessa Chávez, reaccionó a la querella que presentó en su contra el cantante urbano Pailita, quien la acusa de estafarlo por más de $150 millones.

Vale señalar que el joven también apuntó en su denuncia a quien sería la pareja de la mujer, Héctor Orellana.

Vanessa Chávez, quien tiene más de 300 mil seguidores en Instagram y es una chica «Arsmate» ha sido parte de distintos videoclips de cantantes urbanos. De hecho, en una grabación habría conocido a Pailita.

La querella del artista indica que la mujer y su pareja lo habrían invitado a ser parte de un proyecto que nunca se concretó. Esto hizo que perdiera una gran cantidad de dinero.

En concreto, Pailita acusa que lo invitaron a ser parte de un negocio relacionado con la compra y venta de automóviles de alta gama. De este modo, habría entregado cerca de $120 millones con el fin de crear una distribuidora de autos.

Y a pesar de que el cheque fue cobrado en 2023, el proyecto nunca se concretó.

A esto se le suma que Pailita compró una camioneta Land Rover con el acuerdo de transferirla más adelante. Sin embargo, luego se dio cuenta que el vehículo contaba con una demanda civil con una entidad financiera. De este modo, no estaba permitido transferirlo.

Las palabras de Vanessa Chávez

Luego de que se dio a conocer las acusaciones de Pailita, la creadora de contenido aseguró que no tiene relación con esta situación. En este sentido, responsabilizó a Héctor, quien ahora sería su ex.

«Quiero aclarar que no fui parte del negocio que se menciona en el reportaje (de Canal 13) ni participé en decisiones relacionadas a ese dinero», partió señalando Vanessa Chávez.

«Hace años, dentro de los negocios que mantenía mi ex pareja (Héctor, con el que me involucran) y Pailita, recibí un depósito en mi cuenta debido a que yo tenía cuenta en el banco al igual que Pailita, y la entregué a quien me lo pidió, sin intervención posterior ni conocimiento del destino de esos fondos», agregó.

Además, Chávez lamentó verse involucrada y aseguró el tema está siendo tratado por abogados.

«Se reconocieron las labores y gastos de mi ex pareja y se esá llegando a los acuerdos correspondientes, por lo que no me referiré más allá de los que realmente me consta», indicó.

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