Acusa millonaria estafa: Pailita presenta grave denuncia contra popular creadora de contenido para adultos

Recientemente, se dio a conocer que el popular cantante urbano, Pailita presentó una querella contra la creadora de contenido, Vanessa Chavez. De este modo, la joven enfrenta una investigación.

De acuerdo al documento ingresado a la justicia, el intérprete de hits como «Dimelo Ma» denunció un «perjuicio económico que superaría los $150 millones».

Vale señalar que esta acción judicial también incluye a la pareja de la creadora de contenido, Héctor Orellana Baeza.

De esta manera, la Fiscalía Metropolitana Oriente, se encuentra investigando los posibles delitos de «estafa y eventual lavado de activos».

Según un reportaje de T13, esta investigación cuenta con varias aristas y se centra en operaciones relacionadas a vehículos de alta gama.

Pailita ya entregó declaraciones al Ministerio Público. De este modo, se está tratando de seguir la ruta del dinero y poder descubrir si es que hay más afectados, principalmente en el mundo de la escena urbana.

En el documento que se presentó al Cuarto Juzgado de Garantía se señalan dos episodios.

Una a la presunta venta de un automóvil Land Rover por un monto cercano a $40 millones. De acuerdo a lo mencionado por Pailita, había un acuerdo de posteriormente transferir el vehículo. No obstante, el cantante urbano, cuyo nombre real es Carlos Javier Rain, luego se dio cuenta que el vehículo tenía una demanda civil con una entidad financiera, lo que le impidió ser transferido.

En tanto, la otra situación corresponde a un negocio por un monto superior. De acuerdo a la querella se había acordado una operación para compra y venta de vehículos de alta gama por un monto que ronda los $120 millones. El objetivo del artista era levantar una distribuidora de vehículos.

De acuerdo al documento judicial, a pesar de que el cheque se cobró en 2023, el proyecto nunca se llevó a cabo.

La cercanía de Vanessa Chávez con la escena urbana nacional

Vanessa Chávez es oriunda de Pedro aguirre Cerda y tiene 33 años. La joven se dedica a la venta de contenido para adultos en Arsmate, donde también ha sido rostro de eventos promocionales.

De acuerdo al reportaje de T13, la joven ha estado vinculada al género urbana por participar en algunos videoclips. De hecho, de esta manera habría conocido a Pailita, en un video granado en 2022.

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