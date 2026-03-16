Lollapalooza 2027: Anuncian fecha oficial, recinto y que reconocida artista nacional podría ser headliner

Este fin de semana acaba de realizarse el cierre de uno de los festivales más esperados por los chilenos: el Lollapalooza Chile. Con increíbles artistas y una vibra que dejó al público energético, damos por terminado la edición 2026 del gran evento.

Y desde ya, la producción comenzó a organizarse para lo que será su próxima edición. El director de Lotus, comentó acerca de un artista nacional que sería el headliner del Lollapalooza 2027.

Fecha oficial y artistas para el próximo Lolla

Tras el cierre de la versión 2026, los responsables del evento adelantaron novedades sobre la venta de entradas, que seguirá en el Parque O’Higgins y la posibilidad de sumar a una destacada artista chilena como headliner.

Sebastián de la Barra, director de Lotus (productora encargada de organizar el evento), se refirió a uno de los temas más relevantes entre los fanáticos: el inicio de venta de entradas y las fechas del próximo Lollapalooza Chile.

“Muy pronto habrá información de las entradas, del Early Bird porque saldremos a la venta antes que nunca”, adelantó.

El Early Bird suele ser el primer tramo de venta de entradas para el festival, permitiendo a los asistentes asegurar su acceso antes de que se confirme el lineup completo de los artistas.

Y sobre fechas, el representante de Lotus confirmó que el Lollapalooza 2027 se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo.

La artista como posible headliner

En esa misma línea, comentó acerca de que le gustaría que un artista nacional sea quien encabece el lineup de la futura edición del evento.

Mencionó que la cantante Mon Laferte, que se llevó el galardón de “Gaviota de Platino” en el reciente Festival de Viña del Mar por su trayectoria y talento musical, sería una de las figuras que asumiría el rol de ser la headliner del Lollapalooza 2027.

“Sería muy lindo poder invitar a Mon, en una futura edición cercana, a que sea headliner”, dijo el director de Lotus.

Balance tras la edición 2026

Las proyecciones para el próximo año llegan luego de un positivo balance de la reciente versión del Lollapalooza Chile, que volvió a su territorio en el Parque O’Higgins, tras varios años fuera de ese recinto.

De acuerdo con cifras entregadas por la organización, el evento convocó a cerca de 80 mil asistentes por día, alcanzando un total aproximado de 240 mil personas durante los tres días del festival.

Con estas estadísticas, el equipo de Lotus comienza a idealizar lo que será la próxima edición del Lollapalooza, mientras que el público espera las novedades sobre los artistas confirmados y el inicio de ventas anticipada de entradas.

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