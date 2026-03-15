«Esa linda energía se consume por los comentarios de odio y toda esa mier…»: El desahogo de Young Cister tras show en Lollapalooza

Uno de los pocos artistas urbanos que se presentó en la última edición de Lollapalooza Chile fue Young Cister. El cantante, que también tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña del Mar hace algunos años, fue el encargado de cerrar el Banco de Chile Stage durante la jornada del sábado.

Sin embargo, pese a lo que fue una presentación celebrada por sus seguidores en el lugar, el artista reveló que recibió diversas críticas en redes sociales, lo que terminó empañando el momento tras bajar del escenario. Entre los cuestionamientos, algunos asistentes aseguraron que el show terminó de manera abrupta, lo que sorprendió a parte del público.

El desahogo de Young Cister tras show en Lollapalooza

Tras su participación en el festival, Young Cister utilizó sus historias de Instagram para compartir una reflexión tras su show:

“Estar en esta posición es muy extraño a veces. Te bajas del escenario feliz con todo el equipo, los amigos, etc., porque dimos lo mejor de nosotros en el escenario y lo disfrutamos al 1000%. De hecho celebramos en camarines, saltamos, reímos y nos felicitamos entre todos”, escribió inicialmente.

Sin embargo, explicó que la sensación cambió rápidamente: “Pero llega el momento en que agarras el celular y esa linda energía comienza a consumirse por los comentarios de odio y toda esa mierda”.

En esa misma línea, Young Cister reflexionó: “Me pongo a pensar cómo las redes te roban la felicidad que tú mismo sentiste en la vida real, y hasta te hacen dudar de ti mismo. Porque cuando salgo a la calle solo veo amor y cariño de la gente, y creo que debería quedarme con eso”, comentó.

Además, se refirió al hecho que criticaron los asistentes: “Una reflexión después del show de anoche, que por algunas condiciones tuvimos que terminarlo un poco antes (para los que hablan sin informarse)”, explicó el cantante.

Finalmente, el artista cerró su mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores: “Los amo, gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto”.

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