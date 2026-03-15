«Tener que aguantar tanta tontera, tanto circo…»: Junior Playboy lanzó un potente mensaje tras su expulsión de Fiebre de Baile

La expulsión de Junior Playboy fue una de las polémicas más comentadas de la semana en la televisión chilena. El chico reality se convirtió en el segundo eliminado de la temporada de Fiebre de Baile, pero no por su desempeño en la pista, sino tras encarar a la jurado Fran García-Huidobro durante una pausa comercial.

En aquella noche de eliminación, luego del incidente, Raquel Argandoña —quien se desempeña como presidenta del jurado— tomó la decisión de expulsarlo inmediatamente de la competencia.

El mensaje de despedida de Junior Playboy tras su expulsión

Tras lo ocurrido, este sábado Junior Playboy publicó un video en su cuenta de Instagram donde entregó su versión de los hechos. Además, profundizó en las razones que, según él, produjeron su salida del programa:

“El día del baile, en los ensayos me quitaron bailarina. Al otro día, a las seis horas me citaron a una reunión para puro desequilibrarme. No fue preparado, para que sepan, gente, fue por La Quintrala, la Tiranosaurio Rex”, comentó al inicio del video.

“Yo estoy feliz con mi progreso. Me pusieron hartos obstáculos. Quedé débil, quedé dolido”, agregó.

En esa misma línea, cuestionó algunas de las versiones que circularon tras su salida del programa: “Ya no les funcionó cag… como ordinario, como flaite, dijeron que hubo destrozos y no hubo ningún destrozo. Solamente me saqué la chu… Ahora, no les quedó nada más que decir que andaba desequilibrado… les mostraré lo desequilibrado que ando”, afirmó.

Junto al video, el ex participante del programa también escribió un mensaje para complementar su descargo: “No sabía qué decir, la verdad estaba penada por la ley Rex”, comentó.

Además, aprovechó de despedirse del equipo del programa: “En fin, quiero despedirme de la producción de Fiebre de Baile 2 y Chilevisión. Quiero agradecer la preocupación, el respeto de la producción tras cámara; son muchos para mencionarlos a todos y a todas”.

Finalmente, agradeció a algunos de los jurados, dejando fuera a los involucrados en su polémica: “Gracias, mis disculpas no existen… sí para la nueva bailarina Fran, Diana, los Power, la maestra. ¿Y saben por qué les pido disculpas a ustedes? Por tener que aguantar tanta tontera, tanto circo”.

“El objetivo principal es el baile. En fin, gracias mi gente, su Junior Playboy. ¡Es que no me tienen paciencia!”, cerró.

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