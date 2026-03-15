15 Mar, 2026. 18:29 hrs

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo de Mega respondió cuándo llegarán las precipitaciones a Santiago

El meteorólgo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para la capital en los próximos días, en medio de un temporal que afecta a la zona centro-sur del país.

Por Sebastian Contreras

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