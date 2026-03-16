Monserrat Álvarez enfrenta duro momento tras sufrir lamentable pérdida familiar

La periodista de TVN, Monserrat Álvarez se encuentra viviendo un delicado momento personal. Resulta que durante la jornada del viernes 13 de marzo, falleció su madre, Adriana Figueroa Velasco, quien tenía 93 años de edad.

La destacada trayectoria en la filosofía, de la madre de Monserrat Álvarez

Según informó Glamorama, la madre de la comunicadora nació el 2 de febrero en 1993 en la ciudad de Lautaro. Además, tuvo una destacada trayectoria en el área académica. La mujer se tituló de profesora de filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Además, de sus labores como docente, la madre de Monserrat Álvarez fue atoria de diversos libros de filosofía. De este modo, tuvo un rol importante en la difusión y desarrollo de la filosofía en el ámbito educativo.

Por otro lado, Adriana Figueroa estuvo casada y compartió su vida con José Benjamín Álvarez, quien era abogado y con quien luego de que terminaron sus estudios universitarios viajaron a Estados Unidos. Esto debido a su marido fue a estudiar un postgrado.

Y precisamente, cuando vivían en la ciudad de Los Ángeles nació Monserrat Álvarez, quien se convirtió en una destacada periodista de la televisión chilena.

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