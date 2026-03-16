Premios Óscar 2026: Revisa el listado de todos los ganadores

Ayer se vivió una nueva edición de los Premios Óscar 2026. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró su 98ª jornada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La ceremonia reconoció a las mejores producciones cinematográficas que fueron estrenadas durante el último año, destacando dirección, aspectos técnicos y actuaciones del cine mundial.

Fue así, como la noche de los Premios Óscar reunió a diferentes figuras inéditas de la industria cinematográfica, donde actores, directores y productores desfilaron por la alfombra roja antes de revelarse a los ganadores del galardón más importante del cine.

Si te lo perdiste, revisa el listado de todos los que se fueron a casa con este gran galardón.

Este es listado completo de los Óscar 2026:

Durante la gala de los Óscar se entregaron premios a diversas áreas del cine, desde las categorías principales como mejor película, actor y actriz, hasta reconocimientos técnicos como fotografía, guion, diseño de vestuario y música original.

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Joachim Trier – Sentimental Value

Mejor actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Mejor actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Kate Hudson – Song Sung Blue

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor película animada

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Mejor banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Mejor canción original

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – KPop Demon Hunters

I Lied To You – Sinners

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!

Train Dreams – Train Dreams

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Mejor guion original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Mejor película internacional

«Un simple accidente» (Francia)

«El agente secreto» (Brasil)

«Valor sentimental» (Noruega)

«Sirat. Trance en el desierto» (España)

«La voz de Hind Rajab» (Túnez)

Mejor música original

«Bugonia» (Jerskin Fendrix)

«Frankestein» (Alexandre Desplat)

«Hamnet» (Max Richter)

«Una batalla tras otra» (Jonny Greenwood)

«Pecadores» (Ludwig Goransson)

Mejor cortometraje live action

«Butcher’s Stain»

«A friend of Dorothy»

«Jane Austen’s Period Drama»

«The Singers»

«Two people exchanging saliva»

Mejor casting

Nina Gold («Hamnet»)

Jennifer Venditti («Marty Supreme»)

Casandra Kulukundis («Una batalla tras otra»)

Gabriel Domingues («Agente secreto»)

Francine Maisler («Pecadores»)

Mejor documental

«The Alabama Solution»

«Come see me in the good light»

«Cutting through rocks»

«Mr. Nobody against Putin»

«The perfect neighbor»

Mejor efectos visuales

«Avatar: fuego y ceniza»

«F1»

«Jurassic World Rebirth»

«The lost bus»

«Pecadores»

Mejor cortometraje

The Singers

Two People Exchanging Saliva

A Friend of Dorothy

Butchers Stain

Jane Austens Period Drama

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Marty Supremo

Sinners

Una battalla tras otra

Hamnet

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