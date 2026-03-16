Premios Óscar 2026: Revisa el listado de todos los ganadores
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró su 98ª edición con grandes figuras de la industria del cine.
Ayer se vivió una nueva edición de los Premios Óscar 2026. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró su 98ª jornada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
La ceremonia reconoció a las mejores producciones cinematográficas que fueron estrenadas durante el último año, destacando dirección, aspectos técnicos y actuaciones del cine mundial.
Fue así, como la noche de los Premios Óscar reunió a diferentes figuras inéditas de la industria cinematográfica, donde actores, directores y productores desfilaron por la alfombra roja antes de revelarse a los ganadores del galardón más importante del cine.
Si te lo perdiste, revisa el listado de todos los que se fueron a casa con este gran galardón.
Este es listado completo de los Óscar 2026:
Durante la gala de los Óscar se entregaron premios a diversas áreas del cine, desde las categorías principales como mejor película, actor y actriz, hasta reconocimientos técnicos como fotografía, guion, diseño de vestuario y música original.
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Mejor película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
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Mejor dirección
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ryan Coogler – Sinners
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Marty Supreme
Joachim Trier – Sentimental Value
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Mejor actor
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
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Mejor actriz
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Kate Hudson – Song Sung Blue
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Mejor actor de reparto
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
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Mejor actriz de reparto
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
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Mejor película animada
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
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Mejor cortometraje animado
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
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Mejor diseño de vestuario
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
- Mejor fotografía
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
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Mejor banda sonora original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
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Mejor canción original
Dear Me – Diane Warren: Relentless
Golden – KPop Demon Hunters
I Lied To You – Sinners
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Train Dreams
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Mejor guion adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
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Mejor guion original
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
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Mejor película internacional
«Un simple accidente» (Francia)
«El agente secreto» (Brasil)
«Valor sentimental» (Noruega)
«Sirat. Trance en el desierto» (España)
«La voz de Hind Rajab» (Túnez)
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Mejor música original
«Bugonia» (Jerskin Fendrix)
«Frankestein» (Alexandre Desplat)
«Hamnet» (Max Richter)
«Una batalla tras otra» (Jonny Greenwood)
«Pecadores» (Ludwig Goransson)
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Mejor cortometraje live action
«Butcher’s Stain»
«A friend of Dorothy»
«Jane Austen’s Period Drama»
«The Singers»
«Two people exchanging saliva»
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Mejor casting
Nina Gold («Hamnet»)
Jennifer Venditti («Marty Supreme»)
Casandra Kulukundis («Una batalla tras otra»)
Gabriel Domingues («Agente secreto»)
Francine Maisler («Pecadores»)
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Mejor documental
«The Alabama Solution»
«Come see me in the good light»
«Cutting through rocks»
«Mr. Nobody against Putin»
«The perfect neighbor»
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Mejor efectos visuales
«Avatar: fuego y ceniza»
«F1»
«Jurassic World Rebirth»
«The lost bus»
«Pecadores»
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Mejor cortometraje
The Singers
Two People Exchanging Saliva
A Friend of Dorothy
Butchers Stain
Jane Austens Period Drama
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Mejor diseño de producción
Frankenstein
Marty Supremo
Sinners
Una battalla tras otra
Hamnet
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