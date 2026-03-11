Disney+ confirma la serie live-action sobre Tinker Bell y el país de Nunca Jamás

Un nuevo formato de live action se estaría desarrollando para Disney+. Se trata de Tinker Bell, la campanita de Peter Pan que logró tener sus propias películas, donde conocimos el mundo de las hadas.

La plataforma habría dado luz verde para el proyecto llamado como “Tink”, que en la producción buscará profundizar el país de Nunca Jamás y el mundo de las hadas, bajo la perspectiva de Tinker Bell.

Esta vez, el formato se realizará como una serie en live action, y forma parte de la estrategia del icónico estudio para revitalizar sus clásicos animados en formato de acción real para el streaming.

La campanita

Durante los últimos años, Disney ha reinventado sus clásicos animados en formato live action. Con nuevas versiones de historias conocidas hasta proyectos centrados en personajes secundarios, el estudio ha encontrado una fórmula para expandirse y atraer a las nuevas generaciones o la nostalgia del público adulto.

En ese contexto, la compañía continúa explorando su gran biblioteca de personajes icónicos. Tras producciones basadas en princesas, villanos y figuras del universo animado, ahora el foco se ha puesto en una de las hadas más reconocibles de la historia del cine: Campanita.

El personaje, quien era la compañera de Peter Pan, ha sido durante décadas uno de los símbolos más reconocibles de Disney. Sus alas brillantes, con vestido de hojas verdes y su carácter han trascendido la película original para convertirse en una figura central dentro del estudio.

Ahora, Disney+ irá con todo para expandir el país de Nunca Jamás desde la perspectiva de campanita.

Lo que se sabe del proyecto

Por ahora, Disney no ha publicado ninguna sinopsis oficial, ni la actriz que interpretará al personaje.

Se espera que la historia explore con mayor profundidad el universo de las hadas. El proyecto contará con la producción ejecutiva de Gary Marsh, ex presidente de Disney Branded Television, quien participó durante años en el desarrollo de nuevas producciones de personajes clásicos de la compañía.

La idea de llevar a Tinker Bell a una historia live action no es nueva dentro del estudio. Desde 2010 se han explorado distintas versiones del proyecto, aunque ninguna logró concretarse en ese momento.

Uno de sus primeros intentos fue una comedia romántica protagonizada por Elizabeth Banks. Después en 2015, Disney retomó el plan para hacer una película con Reese Witherspoon como protagonista.

Sin embargo, tras ajustes creativos y cambios en la estrategia del estudio, el concepto evolución hasta llegar al formato de serie que finalmente estará en la plataforma de streaming, Disney+.

