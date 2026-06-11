Restricción vehicular 2026: estos vehículos no pueden circular en Santiago este viernes 12 de junio

En mayo entró en vigencia la restricción vehicular en Santiago. Medida que se traduce en que diversos vehículos no pueden circular dependiendo del último número de su patente.

Vale señalar que el objetivo de esta normativa es cuidar la calidad del aire. De hecho, es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción vehicular se aplica entre lunes y viernes, excepto festivos. El horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

Revisa la restricción vehicular de este viernes 12 de junio

Los vehículos que tienen restricción vehicular este viernes 12 de junio son los que tienen patentes terminadas en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: 6 o 7.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas de antes del 2002: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas inscritas desde 2002 a septiembre al 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Transporte de carga que no tienen sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Es importante mencionar que se podrían agregar más número a la restricción vehicular si es que se declara alerta, preemergencia, o emergencia ambiental.

Por otro lado, los vehículos que no cuentan con sello verde tienen prohibido ingresar al anillo de Américo Vespucio.

En tanto, las multas por no respetar la restricción vehicular se encuentren entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce en aproximadamente de $70 mil a $90 mil. De este modo, se recomienda a los conductores que estén pendientes a la medida para evitar multas y cuidar la calidad del aire.

Quienes quieran conocer más detalles sobre la restricción vehicular pueden ingresar al sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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