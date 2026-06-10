Restricción vehicular 2026: revisa los vehículos que no pueden circular este jueves 11 de junio en Santiago

¡Atención radioactivos! Desde el mes pasado que está rigiendo la restricción vehicular en Santiago. Medida que busca cuidar la calidad del aire, por lo que diversos vehículos no pueden circular en la capital del país durante días determinados, dependiendo del último número de su patente.

Esta iniciativa se aplica en meses de otoño e invierno que es cuando más se acumula contaminación. Además, es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

Cabe destacar que la restricción vehicular rige entre lunes y viernes (excepto feriados). En tanto, el horario es de 07:30 a 21:00 horas.

Esta es la restricción vehicular de este jueves 11 de junio

Los vehículos que tienen restricción vehicular este jueves 11 de junio, son aquellos que tienen patentes terminadas en estos números:

Automóviles catalíticos de antes del 1 de septiembre de 2011: 4 – 5.

Automóviles que no tienen sello verde: 8 – 9 – 0 – 1

Motocicletas de antes del 2002: 8 – 9 – 0 – 1

Motocicletas inscritas entre 2002 y el 2010: 4 – 5

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 8 – 9 – 0 – 1

Transporte de carga que no tienen sello verde: 8 – 9 – 0 – 1.

De todos modos, hay que dejar en claro que en caso de que se declare alerta, preemergencia o emergencia ambiental, podría aumentar la cantidad de números con restricción vehicular.

Por otro lado, los vehículos que no tienen sello verde, no pueden ingresar al anillo de Américo Vespucio.

Es importante recordar que la restricción vehicular se aplica en la totalidad de la provincia de Santiago, incluyendo las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

En este sentido, se recomienda que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular. De este modo, se cuida la calidad del aire y también se evitan multas. Las sanciones por incumplir esta normativa van desde 1 hasta 1.5 UTM. Esto se traduce en cerca de entre $70 mil y $90 mil.

También te podría interesar: ¿Lluvia en la RM durante el resto de la semana? Jaime Leyton entregó su pronóstico del tiempo para Santiago

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google