Mundial 2026: así puedes ver todos los partidos del importante evento futbolero por menos de $5.690
Revisa a continuación todas las alternativas que hay para ver el Mundial. Desde una opción gratuita hasta aplicaciones de pago.
¡Atención fanáticos del fútbol! Llegó el día. Hoy, 11 de junio finalmente inicia el Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.
El importante evento será el más grande de su historia con la participación de 48 equipos. De este modo, se desarrollará una cantidad de partidos en la fase de grupos mayor a cualquier otra versión del torneo.
Y a pesar de que Chile quedó nuevamente fuera del Mundial, muchos fanáticos se están preguntando dónde pueden ver los partidos. Y obviamente buscando opciones que sean acordes a los bolsillos.
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?
Primero que todo es importante mencionar que la FIFA alcanzó un acuerdo con las plataformas Disney+ y DSports/DGO para transmitir los encuentros en Sudamérica. En tanto, en el caso de Chile, Chilevisión adquirió los los derechos de emisión.
En el caso de Disney+, solamente transmitirá 22 encuentros de la fase de grupos. Vale señalar que el plan premium de la plataforma tiene un valor de $15.990 mensuales.
En tanto, Chilevisión que es una buena opción para ver los encuentros sin pagar, tampoco emitirá todos los partidos de la fase de grupos.
Por otro lado, DSports/DGO transmitirá todos los partidos. El plan más económico en streaming, DGO Lite tiene un precio de $7.200 al mes.
Sin embargo, existe otra alternativa que para la fortuna de los futboleros es la más económica. Se trata de Paramount+ que llegó a un acuerdo con DirecTV y tendrá todos los partidos del Mundial. El valor de esta plataforma es de $5.690 pesos al mes.
De este modo, para quienes no quieren pagar, CHV es una buena alternativa. En tanto, quienes tengan Disney+ podrán ver una selección de los encuentros. Mientras que DSports y Paramount+ solamente emitirán todos los encuentros.
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