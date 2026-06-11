Mundial 2026: así puedes ver todos los partidos del importante evento futbolero por menos de $5.690

¡Atención fanáticos del fútbol! Llegó el día. Hoy, 11 de junio finalmente inicia el Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

El importante evento será el más grande de su historia con la participación de 48 equipos. De este modo, se desarrollará una cantidad de partidos en la fase de grupos mayor a cualquier otra versión del torneo.

Y a pesar de que Chile quedó nuevamente fuera del Mundial, muchos fanáticos se están preguntando dónde pueden ver los partidos. Y obviamente buscando opciones que sean acordes a los bolsillos.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Primero que todo es importante mencionar que la FIFA alcanzó un acuerdo con las plataformas Disney+ y DSports/DGO para transmitir los encuentros en Sudamérica. En tanto, en el caso de Chile, Chilevisión adquirió los los derechos de emisión.

En el caso de Disney+, solamente transmitirá 22 encuentros de la fase de grupos. Vale señalar que el plan premium de la plataforma tiene un valor de $15.990 mensuales.

En tanto, Chilevisión que es una buena opción para ver los encuentros sin pagar, tampoco emitirá todos los partidos de la fase de grupos.

Por otro lado, DSports/DGO transmitirá todos los partidos. El plan más económico en streaming, DGO Lite tiene un precio de $7.200 al mes.

Sin embargo, existe otra alternativa que para la fortuna de los futboleros es la más económica. Se trata de Paramount+ que llegó a un acuerdo con DirecTV y tendrá todos los partidos del Mundial. El valor de esta plataforma es de $5.690 pesos al mes.

De este modo, para quienes no quieren pagar, CHV es una buena alternativa. En tanto, quienes tengan Disney+ podrán ver una selección de los encuentros. Mientras que DSports y Paramount+ solamente emitirán todos los encuentros.

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