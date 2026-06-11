«Qué chu… les importa si el rollo es mío»: Fran Maira alza la voz tras múltiples críticas después de su regreso a la TV y redes

Recientemente, la popular cantante e influencer, Fran Maira ha vuelto a estar más activa en sus redes sociales, luego de meses alejada de la exposición pública.

Es importante recordar que en febrero de este año, la joven protagonizó un grave accidente, el cual un motociclista quedó en riesgo vital. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo y aseguró que subió de peso.

Pero, ahora Fran Maira ya retomó su vida e incluso se sumó al estelar de CHV, Fiebre de Baile. Sin embargo, a través de redes muchas personas empezaron a hablar de su peso. Algo que a la joven no le gustó.

Fran Maira comparte potente descargo

Ante los comentarios sobre su cuerpo, la joven alzó la voz y respondió fiel a su estilo a través de historias en Instagram. «Oye, ¿qué les pasa, hueón? La cagó, los hueones maricones. ¡Qué chu… les importa si el rollo es mío, hueón!»,

En dicho momento, se acercaron sus gatos y Fran Maira les dijo: «¿Qué opinan ustedes dos de que me pelen por mi guata y se metan con el cuerpo ajeno? ¿Están de acuerdo?».

«¡Váyanse a la chucha! ¿Qué les importa si tengo guata? Antes era ‘estás muy flaca’, ahora no sé qué. ¡Qué te importa! ¿Qué les importa? ¿Qué chu… les importa, si la guata es mía?», añadió la joven.

Posteriormente, Fran Maira se refirió al tema con humor y expresó: «Es que no puedo cerrar la boca. Yo creo que la solución es ponerme un scotch. Y eso que no estoy comiendo tanto».

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