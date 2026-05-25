Fran Maira tuvo inesperado cambio físico y mostró el tratamiento al que se sometió para enfrentarlo

Recientemente, la exchica reality Fran Maira dio a conocer que se sometió a un tratamiento estético con el fin de eliminar la celulitis.

Vale señalar que durante el último tiempo, la joven estuvo alejada de sus redes sociales. Esto tras protagonizar un accidente en febrero, cuando atropelló a un motociclista, quien quedó en riesgo vital.

De este modo, hace unas semanas, Fran Maira se empezó a activar. Incluso reconoció que «me caí en un hoyo, no encontraba la salida».

Y últimamente se ha podido ver en su cuenta de Instagram que ya se encuentra enfocada nuevamente en sus desafíos laborales.

Fran Maira revela que se sometió a tratamiento estético

En este sentido, durante los últimos días, la joven ha compartido diversas publicaciones en los últimos días. De hecho, recientemente, dio a conocer que últimamente subió 8 kilos.

De este modo, Fran maira reconoció en un registro que su cuerpo tuvo algunos cambios. «En este último tiempo subí de peso y me salió muchísima celulitis», reconoció la exparticipante de Gran Hermano Chile.

En este sentido, la joven dio a conocer que tomó la decisión de someterse a un novedoso tratamiento.

«Me contaron que @alidyachile es el primer dispositivo médico que elimina la celulitis de verdad», indicó Fran Maira en un video en el cual mostró el producto.

«Yo ya estoy viendo mis resultados, por eso les dejo el dato», expresó la influencer y cantante. Además, dio a conocer que este producto viene desde Europa y le ha servido para enfrentar la celulitis tipo 2, que es la que se ve cuando está de pie, pero que desaparece cuando se acuesta.

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