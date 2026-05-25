Joe Vasconcellos en Gran Arena Monticello 2026: fecha del evento y cómo comprar entradas

Próximamente, el reconocido cantante nacional, Joe Vasconcellos se presentará en Gran Arena Monticello, con un concierto que se espera que cuenta con grandes éxitos como «Volante o maleta», «El regalito» y más.

El evento se desarrollará este viernes 29 de mayo y promete ser una gran experiencia para los presentes.

Venta de entradas

Las entradas para el concierto de Joe Vasconcellos en Gran Arena Monticello se encuentran disponibles a través del sistema Tiketmaster.

Los precios de las entradas se encuentran entre $24.150 y $67.850 (considerando el cargo por servicio), dependiendo de la ubicación.

La gran trayectoria de Joe Vasconcellos

Recordemos que durante el año pasado, Joe Vasconcellos llevó a cabo una gira por Chile, en la que celebró los 30 años de su exitosos álbum titulado «Toque».

Y ahora, el destacado artista nacional se prepara para otro hito. Resulta que está pronto a cumplir 50 años de trayectoria en la música, desde que en 1977 empezó con el grupo italiano Matia Bazar. Sin embargo, su carrera discográfica inició en el grupo Congreso con el álbum «Viaje por la cresta del mundo» (1981).

En tanto, como solista, Joe Vasconcellos lleva más de tres décadas, en las que ha triunfado en importantes escenarios como el Festival de Viña, Lollapalloza, REC y dos Movistar Arenas propios. Además, cuenta con grandes éxitos que se han convertido en verdaderos himnos como «Mágico» y «Huellas» que superan los 50 millones de reproducciones en Spotify.

Además, cuenta con uno de los discos más vendidos de la historia del rock chileno. Hablamos de «Vivo», el que se estrenó en 1999.

De este modo, Joe Vasconcellos, se ha posicionado como uno de los artista nacionales más populares y trascendentes de su tiempo. En tanto, se espera que el viernes 29 de mayo, se viva un gran show cargado de éxitos en Gran Arena Monticello.

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