Vacaciones de invierno en Chile 2026: MINEDUC reveló fechas de inicio y fin de cada región

Falta poco para que inicie junio y muchos estudiantes ya están ansiosos por la llegada de las vacaciones de invierno. En este sentido, muchas familias ya están planificando lo que harán durante estos días libres.

Y el Ministerio de Educación (MINEDUC) ya fijó en el calendario escolar las fechas de inicio y término de las vacaciones. Vale señalar que estas fechas son diferentes, dependiendo de la zona del país.

Incluso hay regiones que tendrán más días libres debido a sus condiciones climáticas.

Según la programación oficial, en la mayoría de sectores habrá dos semanas de vacaciones de invierno. Sin embargo, en otras habrá un receso mayor.

El Ministerio de Educación dio a conocer que las diferencias son debido a motivos sanitarios y climáticos. Principalmente, en este periodo que es cuando hay un mayor nivel de enfermedades respiratorias.

Fechas de inicio y fin de las vacaciones de invierno en cada región

Arica y Parinacota: vacaciones de invierno entre el 13 y 24 de julio (vuelta a clases el 27 de julio).

vacaciones de invierno entre el 13 y 24 de julio (vuelta a clases el 27 de julio). Tarapacá: entre el 13 y 24 de julio (vuelta a clases el 27 de julio).

entre el 13 y 24 de julio (vuelta a clases el 27 de julio). Antofagasta: entre el 6 y 17 de julio (vuelta a clases el 20 de julio).

entre el 6 y 17 de julio (vuelta a clases el 20 de julio). Atacama: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio). Coquimbo: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio). Valparaíso: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio). Metropolitana: vacaciones entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

vacaciones entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio). O’Higgins: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio). Maule: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio). Ñuble: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio). Biobío: vacaciones entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

vacaciones entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio). La Araucanía: entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio). Los Ríos: vacaciones entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio).

vacaciones entre el 22 de junio y 3 de julio (vuelta a clases el 6 de julio). Los Lagos: entre el 6 y 17 de julio (vuelta a clases el 20 de julio).

entre el 6 y 17 de julio (vuelta a clases el 20 de julio). Aysén: entre el 29 de junio y 17 de julio (vuelta a clases el 20 de julio).

entre el 29 de junio y 17 de julio (vuelta a clases el 20 de julio). Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: vacaciones entre el 29 de junio y 17 de julio (vuelta a clases el 20 de julio).

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