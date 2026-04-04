04 Abr, 2026. 19:00 hrs

Calor en la Región Metropolitana: Jaime Leyton advirtió altas temperaturas en la capital tras fin de semana largo

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del clima para los siguientes días en la capital, y advirtió altas temperaturas.

Por Sebastian Contreras

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