04 Abr, 2026. 19:00 hrs
Calor en la Región Metropolitana: Jaime Leyton advirtió altas temperaturas en la capital tras fin de semana largo
El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del clima para los siguientes días en la capital, y advirtió altas temperaturas.
También puedes leer en RadioActiva: «Debería irse a tejer a su casa»: Daniela Aránguiz arremetió sin filtro contra Eli de Caso tras opinión en polémica con Faloon
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.