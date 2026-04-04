«Eres una mentirosa»: Daniella Campos lanzó feroz a advertencia a Antonella Ríos tras conflicto en programa de TV

Que Te Lo Digo se instaló en el centro de la polémica, luego del conflicto entre Sergio Rojas y los directivos del programa, pero al parecer, eso no sería lo único. También, Daniella Campos y Antonella Ríos han mostrado diferencias y decalraciones cruzadas.

Recordemos que Antonella Ríos es una de las panelistas del programa, mientras que Daniella Campos aparece ocasionalmente en el panel.

Daniella Campos lanzó feroz a advertencia a Antonella Ríos tras conflicto en programa de TV

Todo empezó cuando Daniella Campos reveló en elpodcast «Modo Cahuín«, que Antonella Ríos habría tenido una «pataleta» en el Que Te Lo Digo.

Rápidamente Antonella Ríos respondió de vuelta: «Parece que tu fuente no te dijo bien las cosas… si hablamos de pataleta, tú eres la más pataletera del mundo«.

Esto desató la furia de Daniella Campos, que en su podcast le lanzó directamente: «Le quiero decir a la gente que yo he ido a reemplazar muchísimas veces al ‘Qué te lo Digo’, trabajé en ‘Zona de Estrellas’, conozco a la Antonella, le tengo mucho cariño y he callado muchas cosas por protegerla«.

«Antonella, nunca más nos llames mentirosos. Nunca más nos desmientas de esa manera, porque le estás mintiendo a tu público. Quien queda mal eres tú. Pensé que habías aprendido más de Sergio Rojas, que habías aprendido de la pataleta que hiciste al frente mío cuando fui a reemplazar a Luis (Sandoval)», agregó.

Y por último, cerró con un potente mensaje para la panelista: «Eres una mentirosa«.

Ante estasa situaciones, los espectadores mantienen la especulación respecto a qué podría pasar en el próximo capítulo de Que Te Lo Digo, el próximo lunes.

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